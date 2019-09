HETT: Kartet viser forventet maksimumstemperatur i løpet av lørdag. Foto: Meteorologisk institutt

Sør-Norge bader i sol: Venter 25 grader flere steder

I helgen blir det sol fra klar himmel og shorts-vær flere steder i Sør-Norge. I Telemark, Aust-Agder og Buskerud er det gode muligheter for å se 25-tallet på gradestokken lørdag.

– Det blir absolutt varmt, sier Kristian Gislefoss, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG.

Han forklarer at det er et høytrykk som legger seg over Øst-Europa og et lavtrykk som ligger ved for De britiske øyer som er oppskriften på finværet som vil prege helgen i sør.

– Du får da et sørlig vindfelt som tar med seg varm luft fra Middelhavet og opp til oss og gir en smak av sommer igjen. Det er ikke så vanlig at man ser 25-tallet i september, det er det ikke, sier Gislefoss.

– Bare å «gunne» på med shortsen

Meteorologen tror følgende steder har gode muligheter for å komme opp i 25 grader lørdag:

Telemark: Gvarv, Notodden, Bø, Seljord og Fyresdal.

Aust-Agder: Landvik, Froland og Vegårshei.

Buskerud: Sigdal og Gulsvik.

– Det er bare å «gunne» på med shortsen igjen, sier Gislefoss.

I hovedstaden vil temperaturen ligger på rundt 21 grader, og det blir ganske vindstille. Når Oslo maraton går av stabelen lørdag kan det derfor bli en smule hett i løypa.

– Den optimale temperaturen for et maraton er 11 til 12 grader, sier Gislefoss etter et kjapt Google-søk.

– Så det er litt varmt. Det blir nok en varm affære for dem som skal løpe. Man slipper lue og votter i år, sier han og tipser om at badetemperaturene ligger på rundt 14–15–16-grader i Oslo – om det skulle friste med en avkjølende dukkert.

Finvær i sør frem til neste helg

Også søndagen byr på sol og sommervær i Sør-Norge, men de høyeste temperaturene vil nok dukke opp på Vestlandet.

– Makstemperaturene kommer nok til å ligge på 22 til 23 grader på Vestlandet, men de vil nok slåss med Sørlandet om hvor det er varmest, sier Gislefoss.

VARMEST I VEST: Søndag er det Vestlandet som ligger an til å få det varmeste været – tett etterfulgt av Sørlandet. Foto: Meteorologisk institutt

På Vestlandet tror meteorologen det er Etne i Hordaland, Lærdal i Sogn og Fjordane, og indre strøk i fjordene som vil få de høyeste temperaturene.

Møre og Romsdal har også gode muligheter for å se 20-tallet.

I Sør-Norge vil lørdag og søndag bli de varmeste dagene, men finværet og behagelige temperaturer på 12 til 15 grader vil hode seg frem mot neste helg.

Store kontraster

Lenger nord er det lite som vil minne om sommer denne helgen, og været vil dele landet i to.

– Fra Trøndelag og nordover er det ikke så mye å rope hurra for. Det blir regn i sørlige deler av Nordland og nordlige deler av Trøndelag. Her er det sendt ut oransje farevarsel for flom.

I Trøndelag og Nordland er det imidlertid bedre dager i vente når de er ferdige med regnbygene lørdag, og fylkene vil få sol og bra vær helt frem til fredag.

I Troms og Finnmark vil helgen preges av til dels kraftige regnbyger, og det kan også komme opp i stiv kuling.

I Finnmark ligger det også an til sludd – og snø over 300 meter.

– Det gjør at vi har farevarsel ute for vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene. Er du ikke skodd for snøforhold har bilen din ikke så mye å gjøre der oppe.

Men holdt ut – det er ventet at varmen vil by på finere vær også lenger nord utover i neste uke.

– Det vil bli av og på med nedbør, men enkelte dager blir veldig fine. Temperaturene vil også stige, og det er ventet at snøgrensen vil stige litt, sier Gislefoss.

Publisert: 21.09.19 kl. 11:00







