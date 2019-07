I UTLANDET: Ekteparet Svein og Janne Jemtland fotografert mens de bodde i Djibouti. Foto: Privat

Svein Jemtland dømt til 17 års fengsel for drapet på Janne Jemtland

Svein Jemtland ba om frifinnelse, men Eidsivating lagmannsrett dømmer ham til 17 års fengsel forforsettlig drap på sin kone Janne Jemtland.

Oppdatert nå nettopp







Lagmannsretten mener det er bevist utover en hver rimelig tvil at Svein Jemtland med forsett drepte Janne Jemtland ved å skyte henne i pannen før han druknet henne i løpet av et par timer etter at skuddet falt.

– Min klient er naturligvis skuffet over domfellelsen, men han forholder seg til dommen og noterer seg at straffeutmålingen er noe mildere enn i tingretten, sier Jemtlands forsvarer Ida Andenæs til VG.

Straffen er ett år kortere enn tingrettens dom og påstanden til aktor Iris Storås.

– Vi skal nå gå gjennom dommen før vi avgjør om vi vil anke til Høyesterett, sier forsvareren.

Jemtland er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisning til begge sønnene, altså totalt 800.000 kroner.

Retten mener det ikke kan bevises at drapet var overlagt, men mener heller ikke at drapet ble begått i affekt.

«Drukningen viser et klart og sterkt drapsforsett. Lagmannsretten er enig med tingretten i at drapet

fremstår som en ren henrettelse; et velplassert skudd midt i panna.» skriver lagmannsretten.

AKTØRENE: Statsadvokat Iris Storås i samtale med forsvarerne Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen. Bildet er fra tingrettsbehandlingen. Foto: Tore Kristiansen

Hevder skuddet var et uhell

I en enstemmig dom i Hedmarken tingrett ble ektemannen dømt til 18 års fengsel i desember i fjor. Han anket dommen på stedet.

Selv hevder Svein Jemtland at det dødelige skuddet gikk av som følge av et uhell.

Han har forklart at han forsøkte å ta fra kona en pistol, og at de falt og et skudd gikk av ved et uhell. Ifølge ektemannens egen forklaring dumpet han liket av kona natten etter at hun ble skutt.

Leteaksjon

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark, åtte mil fra ekteparets hjem. Janne ble sist observert 29. desember og meldt savnet 30. desember.

Etter en to uker lang leteaksjon ble hun funnet død i Glomma.

Svein Jemtland hevder han oppbevarte kona i bagasjerommet i familiebilen i flere dager før han dumpet henne i elven. Påtalemyndigheten mener dette ikke er mulig, og at ektemannen senket Janne i et «fuktig miljø» som førte til at hun innen klokken 05.15 den natten døde av drukning.

Saken oppdateres

Publisert: 05.07.19 kl. 11:05 Oppdatert: 05.07.19 kl. 11:22