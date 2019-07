DIRIGERER: Billettør og matros, Henning Pal (19) dirigerer biler og slipper inn passasjerer med både billetter og badehåndklær på ferja mellom Svelvik og Verket i Hurum. Foto: Terje Bringedal, VG

Badehåndkle = gratis ferjetur

SVELVIK (VG) Et badehåndkle fungerer som ferjebillett på Norges korteste bilferje-strekning.

Ordningen gjelder for barn og unge fra Svelvik som vil ha seg en badetur på Verketsøya i Hurum.

På grunn av forholdsvis kjølig sommervær og kaldt badevann, har ikke pågangen av ferjepassasjerer medbringende badehåndklær vært den helt store hittil i sommer.

Men trafikken øker når temperaturen øker, tror matros på ferja «Svelviksund», Henning Pal (19).

SVELVIKSUND: Ferja mellom Svelvik og Verket på Hurum krysser også fylkesgrensen mellom Vestfold og Buskerud på den fem minutter lange turen over Svelvikstrømmen. Foto: Terje Bringedal, VG

Han har ansvaret for billettsalget på ferja. Som ekte svelviking har han selv benyttet seg av «badehåndkle-billetten» siden lenge før han ble ansatt på ferja.

– Dette tilbudet har vart siden jeg var liten. I år er det hittil ikke så mange som har benyttet seg av det. Men de med badehåndkle kommer nok når det gode sommerværet kommer, sier Pal.

Rådmann Hans-Petter Christensen i Svelvik kommune synes det er stas at kommunen kan bidra litt til badeferje-ordningen. Svelvik kommune sponser hver sommer de unge med noen tusenlapper i tilskudd til ferja for at barn og unge får gratis ferjeskyss til- og fra badestrendene på den andre siden.

BILLETTEN: Et medbragt badehåndkle er nok for å komme gratis ombord for unge passasjerer.

– Verketsøya, den lille perlen, hører til Svelvik kommune. Mange drar dit for å sole seg og bade, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Alt barnet trenger å gjøre er å vise badehåndkleet sitt, det er reisevaluta god nok i sommer, informerer kommunen.

– Vi fortsetter tradisjonen fra tidligere år og håper at mange vil benytte seg av ordningen, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Publisert: 10.07.19 kl. 15:17