REDDET HARRY: Klatregruppen fra Fana stasjon hjalp til under redningsaksjonen. Foto: Kjetil Bahus, Bergen brannvesen

Ponni-drama: Harry (25) reddet med helikopter fra fjellhylle

Brannmannskaper med klatreutstyr og helikopter ble satt inn i redningsaksjonen da ponnien Harry (25) gikk seg fast i fjellet i Samnanger mandag kveld.

– Vi tror den må ha blitt skremt av en hund eller noe, sier Ann-Kristin Normann, som bor på gården i Liavegen i Samnanger om lag en times kjøring fra Bergen.

Hun forklarer at de har hatt hester på beite oppe på fjellet ikke langt fra gården:

– Dette har pågått i mange år, uten problemer. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men vi har sett spor av hund som vi ikke har sett før. Men vi vet ikke sikkert, understreker hun.

SAVNET I FJELLET: Exmoor-ponnien Hary på 25 år var savnet i dagevis og ble reddet med helikopter mandag kveld. Foto: PRIVAT/ANN-KRISTIN NORMANN

Brannmannskap fra både Samnanger og Bergen rykket ut til gården for å hjelpe:

– De gikk opp skogsveien til fjellet sammen med oss, og har så firt seg ned til det bratte stedet hvor ponnien lå. Han lå inne i tett skog, så de har måttet kutte ned skog for å komme til.

– De har gjort en enorm innsats, sier hun.

REDNINGSDRAMA: Exmoor-ponnien Harry (25) gresser ivrig etter å ha blitt reddet ned fra fjellet i helikopter. Foto: PRIVAT/ANN.KRISTIN NORMANN

Leide helikopter

Ponnien Harry er av den forholdsvis sjeldne og eldgamle britiske rasen Exmoor, som skal ha eksistert i mange tusen år – ja Exmoor-fans mener at rasen har eksistert siden før siste istid altså mer enn 10 000 år tilbake. Rasen utmerker seg ved å ha kjeve med syv jeksler, noe ingen andre raser har.

Rasen antas å være en av verdens eldste, og er sterk nok til å bære en voksen mann. Den har nå status som utrydningstruet.

– Den har gått som rideskoleponni i alle år, men nå var den hos oss som pensjonist. Vi har hatt den i to år, den skulle bare kose seg, forklarer hun.

Brannvesenet hadde fått ponnien opp om lag 50 meter da de måtte ta pause for å revurdere planen. Da bestemte eieren Terje Wulfsberg seg for å sette mer ressurser inn i redningsaksjonen: Han hyrte et helikopter.

Og dette viste seg å være løsningen:

Et kraftig nett ble benyttet til å løfte ponnien opp og fly den ned i dalen – og sette den trygt ned på tunet.

SKRUBBSULTEN: Den 25 år gamle Exmoor-ponnien Harry var skrubbsulten og jafset i seg mat før den var ute av helikopternettet den ble reddet i. Foto: PRIVAT/ANN-KRISTIN NORMANN

Ble dopet ned

– De dopet den kraftig ned for at den ikke skulle få panikk når den ble tatt i nettet. Men nå er den så glad – og den bare vil spise! Det er helt utrolig, forklarer Ann-Kristin.

Hun forteller at den aldrende Harry har fått seg kjæreste på gården:

– Nå kommer hun – en ni år gammel shetlandsponni. De traff hverandre da han kom til gården, og har holdt sammen siden. Å, nå er vi alle så glade, sier hun.

Fungerende vaktkommandør Glenn Hamre i Bergen brannvesen forteller at aksjonen startet i 14-tiden:

– Da hadde folket på gården allerede holdt på lenge, og trengte hjelp. Så vi sendte vår klatregruppe fra Fana stasjon for å bistå kolleger i Samnanger.

Rundt midnatt er brannmannskapene akkurat kommet tilbake til stasjonen etter oppdraget.

HELIKOPTER: Et kraftig nett ble benyttet til å løfte ponnien opp og fly den ned i dalen. Foto: Kjetil Bahus, Bergen brannvesen

Savnet i dagevis

De hadde strevet lenge, blant annet med å hugge gate i skogen for å få fram ponnien, men måtte ta en pause fordi ponnien var utkjørt.

– Harry kan ha gått der på fjellhyllen i 4–5 dager får vi fant ham. Men det var umulig å få den ned. Så til slutt fikk vi en løsning med helikopter, sier gårdeier Terje Wulfsberg.

Han sier at Exmoor-ponnier kan bli over 30 år gamle:

– Så vi tror han fortsatt skal ha noen gode år her på gården, sier han.

Publisert: 09.07.19 kl. 01:02