Tindersvindlerens advokat: – Han er samarbeidsvillig

Simon Leviev skal ha blitt tatt med falsk pass på flyplassen i Athen. I morgen vil han gi sin versjon av saken til en domstol i den greske hovedstaden, forteller svindlerens advokat.

Oppdatert nå nettopp







Tindersvindleren har fått oppnevnt Evangelos S. Karaindros som sin greske forsvarer.

– Han er en samarbeidsvillig og veldig høflig mann, forteller den greske forsvareren til VG på søndag. Han har det fint og han håper på best mulig resultat i morgen, sier Karaindros til VG.

VG fortalte fredag at Simon Leviev er pågrepet på flyplassen Eleftherios Venizelos i Athen og sitter i arresten hos flyplass-politiet. Han ble tatt av politiet fordi han brukte falskt pass.

PÅ BESØK: Tinder-svindlerens greske forsvarer Evangelos S. Karaindros og hans israelske forsvarer Yaki Kahan besøkte ham i arresten hos flyplasspolitiet søndag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Rettssak i hurtigspor

Sammen med Tindersvindelerns israelske forsvarer Yaki Kahan, møtte Karaindros klienten som sitter arrestert hos flyplass-politiet i Athen i dag.

– I morgen skal han i retten i Athen. Her vil en rettssak finne sted i det vi kan kalle et hurtigspor. Det blir en rettssak, noe som vil si at dommerens avgjørelse kan komme allerede på mandag, sier Karaindros og fortsetter:

– Han vil være ærlig overfor retten, han vil forklare seg om hva som har skjedd og han håper på et best mulig resultat i morgen. Han vil fortelle sannheten og forsøke å forklare saken.

Rettsmøtet er ventet å starte klokken 12.

I ATHEN: Forsvarer Evangelos S. Karaindros. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Hva er han arrestert for?

– Jeg kan ikke uttale meg om hva han ble arrestert for, men det vil bli et tema i morgendagens rettsmøte.

– Kommer han til å bli utlevert til Israel?

– Ingen kommentar.

– Hvordan har han det nå?

– Det virket som om at han hadde det fint. Han har fått juridisk bistand og han håper på best mulig resultat i morgen, sier Karaindros.

Grunnen til at Leviev har to forsvarere er fordi hans israelske forsvarer ikke har lov å representere ham i Hellas.

FORSVARER: Tindersvindlerens greske forsvarer Evangelos S Karaindros (grå dress) og hans israelske forsvarer Yaki Kahan har besøkt han i flyplasspolitiets arrest. Foto: Tore Kristiansen

– Virker intelligent og karismatisk

Evangelos S. Karaindros møtte Simon Leviev for første gang søndag formiddag og beskriver klienten som en person som virker velutdannet og intelligent.

– Du møtte han for første gang i dag. Hvordan fremsto han?

– Han er en veldig karismatisk person med gode manerer. Han lytter og er medgjørlig. Det er ingen tegn til aggresjon. Han virker som en intelligent velutdannet person, legger Karaindros til.

Brukte Tinder for å lure kvinner

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev på kynisk vis misbrukte kvinner for egen vinning.

VG har vært i kontakt med flere kvinner som forteller om hvordan Leviev brukte Tinder for å få kontakt med, og danne forhold til, kvinner, for så å lure dem for store summer.

Her står Tindersvindleren Simon Leviev sammen med et av hans ofre – svenske Pernilla Sjøholm. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hans metode består i å sjarmere ofrene med reiser i privatfly og dyre hoteller. For kvinnene har han fremstått som en velstående forretningsmann i diamantbransjen, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen.

Svenske Pernilla Sjøholm og norske Cecilie Fjellhøy har begge blitt lurt av Simon Leviev.

– Jeg synes det er fantastisk at de har klart å ta ham takket være bra politiarbeid i mange land. Jeg gleder meg nå til rettferdigheten endelig kan skje i veldig mange saker som han nå skal stå til ansvar for, sa Fjellhøy til VG da pågripelsen ble kjent fredag.

Publisert: 30.06.19 kl. 18:39 Oppdatert: 30.06.19 kl. 19:03