Flere av grisebøndene i sjokkdokumentaren får fortsatt levere kjøtt

Til tross for sterke reaksjoner fra både publikum og kjøttindustrien, tar slakteriene fortsatt imot kjøtt fra de fleste bøndene som ble filmet i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

I NRK Brennpunkt-dokumentaren ble det ved bruk av skjult kamera avdekket eksempler på oppsiktsvekkende holdninger og dyremishandling i norske grisefjøs.

I løpet av fem år besøkte Norun Haugen 13 grisefarmer rundt om i landet. I den ferdige filmen vises opptak fra åtte av dem.

Selv om både bønder, politikere og slakterier har tatt sterkt avstand fra handlingene som kommer frem, får minst fem av de syv bøndene som vises i filmen fortsatt lov til å levere kjøtt.

Det viser en kartlegging VG har gjort.

GIKK UNDERCOVER: Norun Haugen reiste rundt med ulike identiteter i fem år for å avdekke brudd på dyrevelferd hos norske grisefarmer. Foto: Piraya film/NRK

Har gjort endringer

Fire av bøndene i filmen er leverandører til medlemsslakteriene til Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), deriblant Grilstad og Fatland. Disse bøndene får fortsatt lov til å levere kjøtt til slakteriene.

Administrerende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, sier til VG at flere av forholdene som kommer frem i filmen er helt uakseptable.

– Hvorfor får disse fire bøndene fortsatt levere kjøtt?

– Den dårlige dyrevelferden og holdningene som fremkommer ble filmet for tre til fem år siden, og har i etterkant blitt tatt tak i, sier Juul-Hansen.

Han legger til at bøndene nå er med i Dyrevelferdsprogrammet, og at slakt fra disse gårdene nå blir produsert med god dyrevelferd slik loven forutsetter.

– En konsekvens av at de er med i dette programmet er at de nå «ryker ut» om programmet ikke etterleves. Det vil si at de da ikke vil kunne være i bransjen lenger.

Ulik alvorlighetsgrad

Tre av de andre grisefarmene som vises i dokumentaren leverer kjøtt til Nortura. Det ene klippet viser imidlertid handlinger begått av en innleid dyretransportsjåfør, og ikke bonden på gården, ifølge selskapet selv. Det er dermed kun to av bøndene deres som vises i filmen.

Selskapet har valgt å politianmelde én av dem. Vedkommende får ikke lov til å levere kjøtt så lenge saken etterforskes av politiet.

Den andre bonden leverer derimot fortsatt. Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen forklarer det slik:

– Filmen viser et klipp på noen sekunder der personen forsøker å flytte en gris ved å dra den etter hodet og ørene. Ut fra våre undersøkelser av denne episoden er dette en hendelse som oppsto på grunn av at grisen var blitt syk og måtte flyttes fra fôringsbåsen den hadde søkt tilflukt i.

Pedersen erkjenner at hendelsen påfører grisen stress og ubehag, men sier at bonden måtte avveie å enten la dyret bli liggende og ikke få behandling – eller påføre grisen en påkjenning, for å få den over i sykebingen.

– Det er svært ulik alvorlighetsgrad på de to episodene, sier han.

FRA FILMEN: Denne scenen fra Brennpunkt-dokumentaren viser en bonde som drar en gris etter hodet og ørene. Bonden leverer fortsatt kjøtt til Nortura. Foto: Piraya Film/Griseindustriens hemmeligheter

Aksepterer ikke vold mot dyr

Produsenten bak dokumentaren, Bjarte M. Tveit, reagerer på at Nortura fortsetter å ta imot kjøtt fra en av bøndene i filmen samtidig som de garanterer god dyrevelferd i en fersk reklamekampanje.

– På Nortura-leverandørenes gårder ser vi en rekke svært problematiske forhold, for eksempel at grisene ligger i sin egen møkk. Avføringen er etsende, så dette et tydelig eksempel på at de ikke har det bra, sier han.

– Vi ser også at griser blir banket opp og at de dras i ørene mens de skriker i smerte. At Nortura lar disse produsentene fortsette å levere kjøtt til dem, viser for meg at deres standard for god dyrevelferd er helt annerledes enn resten av oss. De garanterer at dyrene har det godt, samtidig som de vet at dette foregår hos dem.

Til dette sier Nortura at de ikke aksepterer hverken vold mot dyr, eller at svineprodusenter lar være å rengjøre bingene, og at manglende oppfølging av dette vil bli møtt med konsekvenser.

– Det konkrete filmklippet som omhandler en innleid dyretransportsjåfør viser binger som ikke har blitt rengjort, og dette har blitt fulgt opp mot produsent. Utover det er det vanskelig å svare på disse generelle påstandene til Piraya når de påstår mer enn hva vi faktisk har fått identifisert til å være fra vår leverandør, sier Pedersen.

– Vi er rystet over det som kom frem i filmen, og derfor har vi også politianmeldt en produsent for brudd på dyrevelferdsloven. Alle har et personlig ansvar for å melde fra til Mattilsynet hvis de vet at dyr ikke har det godt, og dette er en del av Nortura sitt etiske regelverk for ansatte. Vi gjennomfører mange tiltak for å bedre dyrevelferden. Hvis brudd på dyrevelferden avdekkes, så får ikke disse produsentene levere til Gilde. Alle dyr skal ha det bra. Punktum.

