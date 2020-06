SKADET: Plutselig ble Noa dekket av flammer. Han fikk andre- og tredjegrads forbrenninger på kroppen, skriver moren i et Facebookinnlegg. Foto: Wendy Milla Flindt Haugstad

Noa (13) fikk omfattende brannskader etter sprayboks-eksplosjon

Da kameratgjengen skulle se hvordan det ser ut når en sprayflaske eksploderer gikk det veldig galt.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag 24. juni var Noa og noen kamerater ute i skogen og tente et bål hvor de la en hårsprayboks på flammene for å se hvor stor eksplosjon de kunne få, skriver moren Wendy Milla Flindt Haugstad i en Facebook-post som har blitt delt over 2400 ganger lørdag kveld.

De hadde ifølge henne gjort det samme dagen før, uten at foreldrene hadde kjennskap til det, og da hadde det gått bra.

– Var fortvilet og hylte

– Det tok litt for lang tid før det skjedde noe så Noa prøvde derfor å spraye med en annen boks direkte på bålet. Han sprayet noen ganger hvilket resulterte i at flammene fra eksplosjonen fløy inn over han og dekket han, skriver hun videre, før hun legger til:

– Desverre var et par sekunder i flammene nok til å endre drastisk på livet til Noa.

les også Ti år siden teltbrannen: Dette gjør Even (14) i dag

EKSPLOSJON: En voldsom eksplosjon av flammer dekket hele Noa i det sprayboksen tok fyr. Foto: Privat

Dermed fikk faren jobben med å hente den brannskadede sønnen sin.

– Han ringte meg og jeg skjønte noe var galt. Han var fortvilet og hylte og skrek og sa jeg måtte komme med en gang, at jeg måtte forte meg, sier far Nils Ragnar Flindt Haugstad, som er deltidsansatt som brannmann i Gol.

Han fant sønnen liggende på fortauet utenfor skogen hvor guttene hadde forsøkt å sprenge en boks med hårspray.

– Han var ganske rød og svidd i ansiktet, men det var ikke mulig å se at han hadde brannskader på annet enn knærne, forklarer Haugstad.

Derfra gikk turen fort ned til legekontoret på Gol, hvor han ble tatt imot av vaktlegen som raskt skjønte alvoret, forteller faren videre.

les også Lastebil sto i full fyr i Oslofjordtunnelen – Terje reddet med seg sjåføren

Hyller legene

– Legen var veldig på, så han fikk slengt han i dusjen og ordnet med ambulanse og alt. Vi fikk også lagt på våte omslag og bandasjert ham.

I tillegg skal kompisene til Noa ha vært snarrådige da ulykken først skjedde, noe faren sier han tror var veldig viktig.

– Kompisene fløy også frem og tilbake og tømte vann på han mens de ventet. De fylte på en kran et stykke unna og syklet skytteltrafikk frem og tilbake.

Haugstad hyller også legene, som reagerte fort og fikk rekvirert luftambulansen som tok Noa til Ullevål så fort det var mulig. Deretter gikk turen videre til Haukeland, hvor de fortsatt er.

– Det ble mye skader uansett, men det kunne vært verre, legger han til.

BLE REDDET: Både legenes og kameratenes iherdige jobb med å få kjølt ned Noa kan ha reddet han fra ytterligere skader, tror faren.

les også Batteriet tok fyr i lommen - Frode fikk brannskader

Noa selv er sliten, opplyser faren om. Men samtidig er han tydelig på at sønnen selv ønsket at historien skulle komme ut, så andre ikke skulle havne i samme situasjon.

– Han sa det før vi dro fra Gol. Det første han tenkte på var at han hadde gjort noe veldig dumt, for jeg hadde advart ham.

Nettopp denne store oppmerksomheten er familien svært fornøyde med.

– Det har vært noe voldsomt til oppmerksomhet, noe som er veldig bra. Folk vil vise at dette er farlig.

Når det kommer til Noas tilstand, er faren positiv.

– De regner med at han slipper unna operasjoner. Skadene skal «heales» bra, ihvertfall i ansiktet.

Publisert: 27.06.20 kl. 19:24 Oppdatert: 27.06.20 kl. 19:40

Les også

Mer om Gol Haukeland Brann

Fra andre aviser