GÅTT NED TO KARAKTERER: Aurora Birkeland (18) fikk toppkarakterer av læreren sin i matte. Likevel gikk hun ned to karakterer på grunn av den nye vurderingsformen til IBO. Nå kommer hun ikke inn på drømmestudiet. Foto: Privat

Kunnskapsdepartementet ber om redegjørelse for karaktergrunnlag

Etter at flere IB-elever har fått karakterer basert på tidligere resultater fra skolene de går på, ber Kunnskapsdepartementet nå om en redegjørelse for hvordan karakterene har blitt satt.

Nå nettopp

VG skrev i går om Aurora (18) og andre International Baccalaureate (IB)-elever som har måtte sette studiene på vent etter å ha fått karakterer basert på tidligere resultater ved skolen, som følger av at eksamen ble avlyst på grunn av coronapandemien.

I fag hvor elevene normalt ville hatt skriftlig eksamen, bestemte ledelsen i International Baccalaureate Organisation (IBO) at det også skulle brukes data basert på skolens tidligere resultater, for å beregne hvilket resultat elevene «mest sannsynlig» hadde fått på eksamen.

Elevene skal ikke ha fått innsyn i hvordan karakterene har blitt beregnet.

les også Høyre vil gi elever med lave karakterer skole-garanti

– Uheldig situasjon

Nå ber Kunnskapsdepartementet om en redegjørelse fra IBO om hvilke metoder de har brukt for å fastsette karakterer for sine elever.

– Det verserer ulike påstander i mediene om hvilken metode IBO har brukt for å fastsette karakterer for sine elever. Dette er en uheldig situasjon for de det angår. Derfor ber vi om denne redegjørelsen fra IBO, sier statssekretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Grunde Almeland i en pressemelding.

Videre skriver de at de har forståelse for at IB-elevene ønsker at høyskoler og universiteter skal ta hensyn til at deres karakterer i år ikke er avgjort som normalt på grunn av viruset, men at hverken Kunnskapsdepartementet, Samordna opptak eller universiteter og høyskoler kan endre et offisielt diplom fra IB eller andre skolesystemer.

– Dette er en sak som IBO må håndtere, sier statssekretær for forskning- og høyere utdanningsministeren, Aase Marthe J. Horrigmo.

– IKKE AKSEPTABELT: Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Turid Kristensen (H), mener at det ikke er greit å sette karakterer basert på tidligere resultat. Foto: Trond Solberg

Kontaktet departementet

Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Turid Kristensen (H), er blant dem som reagerer på metoden som IBO har brukt for å sette karakterer. Hun tok kontakt med Kunnskapsdepartementet etter å ha fått vite om situasjonen for å be om at norske myndigheter gjør det de kan for bistå elevene.

– Vi må gjøre det vi kan for at disse elevene skal få en rettferdig behandling, IBO kan ikke får lov til å behandle elevene på denne måten, sier hun.

Kristensen håper at elevene med dette i det minste vil kunne få innsyn i hvordan karakterene har blitt satt.

– Uansett tenker jeg at dette ikke er akseptabelt. Man kan ikke bruke historiske data for å fastsette elevers resultater. Det vil aldri bli riktig, og de er nødt til å snu.

Mener karakterene er satt på rettferdig måte

I en uttalelse til VG skriver International Baccalaureate Organization at prosessen bak utregningen av karakterer ble gjennomgått av spesialister i statistikk for å forsikre om at metoden de brukte var robust.

«Det ble også sjekket opp mot resultatene fra de siste fem årene for å forsikre at metoden for å sette karakterer var pålitelig og robust», skriver de og fortsetter:

«IB er sikker på at karakterene som er satt er gjort på den mest rettferdige og robuste mulige måten, i mangel på eksamenskarakterer».

Publisert: 14.07.20 kl. 19:14

Les også

Fra andre aviser