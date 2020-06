TO FUNNET DØDE: En mann er siktet for dobbeltdrap Stavanger. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Mann siktet for dobbeltdrap i Stavanger

En mann i 40-årene er siktet for dobbeltdrap etter at en kvinne og en mann ble funnet døde på en adresse i Stavanger natt til onsdag.

Politiet rykket ut til den aktuelle adressen i Storhaug bydel klokken 02.19, etter å ha mottatt en melding om en hendelse.

– Politiet var raskt på stedet og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Ifølge VGs opplysninger skal det være brukt et stikkvåpen under drapene.

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene.

Mannen sitter nå i arrest og politiet vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, opplyser han videre. Politiet er i gang med å etterforske saken taktisk og teknisk.

– Vi er svært tidlig i etterforskningen, og vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapene, sier politiadvokaten.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra politiet, som skal holde en pressekonferanse på politihuset i Stavanger klokken 10.15.

Personer med opplysninger i saken bes kontakte politiet på tips-rogaland@politiet.no eller telefon 02800.

