Mann erkjenner dobbeltdrap: Ringte selv til politiet

En mann i 40-årene har erkjent dobbeltdrap etter at en kvinne og en mann ble funnet døde på en adresse i Stavanger natt til onsdag. Det var siktede selv som meldte fra til politiet.

Oppdatert nå nettopp

Politiet rykket ut til den aktuelle adressen i Storhaug bydel klokken 02.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet og konstaterte at to personer var døde. Politiet pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på adressen. Han er nå siktet for drap på de to personene, sier politiadvokat Lars Ole Berge på en pressekonferanse.

– Det var mannen som nå er siktet for drap som selv ringte inn og meldte fra om hendelsen og egen rolle til politiets operasjonssentral, fortsetter Berge.

Han opplyser at politiet har gjort beslag på åstedet som de kobler til hendelsen. Ifølge VGs opplysninger skal det være brukt et stikkvåpen under drapene.

Erkjenner drapene

Den siktede mannen sitter onsdag ettermiddag i avhør hos politiet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Siktede erkjenner å ha drept kvinnen og mannen. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hans forklaring, men jeg kan si at han er villig til å forklare seg. Avhøret vil nok pågå en stund utover i ettermiddag, sier Lars Ole Berge, avsnittsleder på personalavsnittet i Sør-Vest politidistrikt.

Politiets krimteknikere jobber på stedet der en kvinne og en mann natt til onsdag ble funnet døde på en adresse i Stavanger. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Politiet sier etterforskningen fortsatt pågår for fullt taktisk og teknisk.

– I tillegg til avhøret av siktede har vi gjennomført vitneavhør og rundspørring i området. Vi har også gjort flere beslag på stedet, sier Berge.

Advokat Odd Rune Torstrup, som er oppnevnt som mannens forsvarer, opplyste til VG onsdag formiddag at han har hatt en kort samtale med sin klient.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett torsdag.

– Langvarig relasjon

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene. Ut fra opplysningene i saken skjedde drapshandlingen på mannens bopel, opplyser Berge.

Han sier at de ikke har endelig identitet bekreftet på de aktuelle personene.

– Ut fra de opplysningene vi har nå legger vi til grunn at det er syriske asylsøkere.

Ifølge politiadvokaten tyder det på at det har vært en langvarig relasjon mellom den avdøde kvinnen og siktede.

– Når det kommer til den avdøde mannens relasjon til de andre, er dette noe vi må komme tilbake til. Men ting kan tyde på at han har en relasjon til de andre involverte, sier Berge.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalist her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790555994.

– Skremmende

Onsdag morgen sikret politiet åstedet og er nå i gang med kriminaltekniske undersøkelser som vil pågå utover dagen. Det er også igangsatt taktisk etterforskning.

Få meter fra bopelen der drapene fant sted, bor Therese Engen Bjørvik sammen med sin mann og to barn på 12 og 14 år.

Hun forteller at familien sov mens dramaet utspilte seg i nabohuset. Onsdag morgen våknet de opp til flere politibiler utenfor huset sitt.

– Det er skremmende at noe sånt skjer mens vi ligger og sover i et hus 8 meter ifra, sier hun.

Engen Bjørvik forteller at de bor i et trygt nabolag hvor det ikke har vært noe bråk tidligere. Familien har ikke kjennskap til de som bor i nabohuset, men sier at huset består av tre utleiedeler.

Ønsker tips

Politiet har sikret åstedet og er i gang med kriminaltekniske undersøkelser som vil pågå utover dagen. Det er også igangsatt taktisk etterforskning.

– Vi er tidlig i etterforskningen og kan per nå si lite ytterligere om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapene, sier Berge.

Personer med opplysninger i saken bes kontakte politiet på tips-rogaland@politiet.no eller telefon 02800.

Publisert: 24.06.20 kl. 08:38 Oppdatert: 24.06.20 kl. 18:26

Les også

Mer om Stavanger Politiet Krim Drap

Fra andre aviser