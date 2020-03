Frode Forland, fagdirektør for smittevern hos FHI. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Over 2000 er corona-testet i Norge

Så langt har over 2000 personer blitt testet for corona-smitte i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) sier man ikke kan teste uhemmet - da går man tom for utstyr til å teste med.

– Totalt i Norge så er det nok litt over 2000 som er testet nå. Av de, som sagt, er 147 positive, sier Frode Forland, fagdirektør for smittevern hos FHI, til VG like før klokken 19.

VGs kartlegging sent lørdag kveld viste at det er 156 bekreftet smittede og at nær to av tre er smittet i Italia.

Kan ikke teste uhemmet

– Hvor mange tester har vi på lager?

– Det kan jeg ikke svare helt på, men det er mangel på testmateriale både nasjonalt og internasjonalt, så vi kan ikke teste helt fritt. Det er og mangel på de reagensene en trenger for å gjøre viruset klart til å kunne bli testet – ekstraksjon av kjernemateriale fra viruset, sier Forland.

– Står vi i fare for å gå tom for tester?

– Ja, hvis vi tester uhemmet og uten indikasjon, så kan det skje. Derfor er vi ganske strenge på å si at det skal være en god indikasjon for å teste. At det skal være symptomer og det skal være knyttet til reiseanamnese i de relevante landene.

Har flere tusen tester

– Når kan vi eventuelt gå tom for tester?

– Vi regner ikke med å gå tom med dagens strategi, og vi prøver hele tiden å få tak i nytt materiale til alle de laboratoriene som nå tester. Og vi har flere tusen tester på lager her hos oss på Folkehelseinstituttet.

Så akkurat i dag mangler man ikke tester?

– Nei.

Forland forteller at flere legemiddelfirmaer nå jobber på spreng med å lage testene mens andre lager materialene som trengs for ekstrahere såkalt rna fra viruset.

– Jeg tror alle laboratorier, land og firma har fulle ordreprotokoller, og vi gjør det vi kan for å sikre at vi får tilgang på de testene vi trenger i Norge.

Forland opplyser at noe av materialet kan man utvikle selv på laboratoriet mens andre ting må skaffes utenfra.

EU-avtale ikke tatt i bruk

– Har Norge noen avtaler om å dele medisinsk utstyr med andre land?

– Vi har en avtale om å dele medisinsk utstyr, antibiotika og vaksiner med nordiske land og det er en avtale i EU-systemet som går ut på at land kan støtte hverandre i en krisesituasjon. Den er ikke effektuert i dette tilfellet.

Ifølge Forland har Norge fortsatt kontroll på smittekildene.

– Vi mener fortsatt at vi har ganske god kontroll på alle de smittetilfellene som har vært i Norge med å vite hvor de kommer fra. Og vi har sporet de kontaktene som har vært, og de blir fulgt opp, sier han.

– Dersom det blir en utbredt smitte i samfunnet der vi ikke lenger vet hvor smitten kommer fra og hvor den spres, så går vi over i en annen fase. Og det er litt i den situasjon de har kommet i Nord-Italia, avslutter han.

