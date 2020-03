PÅ SAMME SPOR: Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Frode Hansen

Frp går inn for forslag om å bygge Nord-Norgebanen

Frp har bestemt seg for å støtte forslaget om å be regjeringen igangsette arbeidet med å bygge jernbanen som har vært planlagt og påtenkt i over 100 år.

– Det stemmer - partiet stiller seg bak. Det er jeg godt fornøyd med. Vi tar Nord-Norge på alvor, sier Amundsen til VG.

Han står bak forslaget, sammen med SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Selv om han er en av forslagsstillerne, var han tidligere ikke sikker på om han ville klare å overbevise resten av partiet sitt. Nå har han altså fått dem med seg.

– Dette er fantastiske nyheter. Jeg vil rose Per Willy Amundsen for arbeidet han har gjort i denne saken, sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Men forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall - da ville det trengt Arbeiderpartiets stemmer. Og selv om de sier at de er for Nord-Norgebanen, er ikke Ap positive til forslaget.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

– Har to uker på seg til å snu

Under kommunevalgkampen uttalte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG alle seg positivt om tog til Nord-Norge. Men tidligere har Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sagt at Ap mener det er useriøst å vedta et slikt omfattende og dyrt prosjekt før man har utredet det.

Fylkesnes mener på sin side man bør vedta å bygge banen allerede nå, og siden utrede detaljene om hvordan og hvor langt den skal gå. Når Arbeiderpartiet nå står på vippen, håper han at de vil endre mening

– Frp er med dette et visjonært parti for Nord-Norge. Nå har Arbeiderpartiet to uker på seg til å snu, og bli en del av framtida, sier Fylkesnes.

Ap: Endrer ikke vurdering

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier partiet står ved sin vurdrering av forslaget til SV- og Frp-toppene.

– Vi har sagt hva vi mener om forslaget - vi fremmer vårt eget, sier han.

– Med et prosjekt til over 100 milliarder kroner må man forberede seg på en grundig og ordentlig måte. Det vi har tatt til orde for, er å få en utredning på bordet så man kan se det sammen med nasjonal transportplan.

NORD-NORGEBANEN: Den siste utredningen fra Jernbanedirektoratet tilsier grovt utregnet at Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø inkludert avstikker til Harstad-Evenes vil komme på 133 milliarder kroner Foto: Jernbanedirektoratet

