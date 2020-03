Kronprins Haakon håndhilste ikke da han ble tatt i mot av Gründer Lisa Cooper og daglig leder for 657 Oslo, Anniken Fjellberg under et besøk hos mentorprogrammet Catalysts mandag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kronprinsen: – Må konse for å begrense håndhilsing

Kronprins Haakon og familien begrenser håndhilsing for å unngå smittespredning av coronaviruset.

– Vi har begynt å begrense håndhilsing fra i dag. Man må konse litt for å få det til. Men det finnes mange andre gode måter å hilse på, så det går nok bra, sier kronprins Haakon til NTB.

– Vi treffer veldig mange mennesker, så vi tenker at det er en fin måte å ta vare på risikogruppene som ikke skal få smitten. Det er målsettingen, legger han til.

Følger råd

Kronprinsparet følger ellers de vanlige rådene fra helsemyndighetene for å begrense smittespredning av coronaviruset i befolkningen. De vasker hendene og forsøker å hoste i papir eller i armhulen.

Kronprinsesse Mette-Marit tar ingen ekstra forholdsregler som følge av coronaviruset, selv om hun har den kroniske sykdommen lungefibrose, forteller kronprinsen.

– Hun gjør som alle oss andre. Hun prøver å følge rådene fra Folkehelseintstuttet, sier han.

Det er ikke gått ut en offisielt råd om å unngå håndhilsing i befolkningen, men Helsedirektoratet oppfordret fredag nordmenn om å unngå håndhilsning for å unngå smittespredning av coronaviruset.

Støre støtter

Ap-leder Jonas Gahr Støre er positiv til Helsedirektoratets oppfordring.

– Om håndhygiene er viktig i innsatsen mot spredning av coronaviruset, så er det klokt å ikke ta folk i hånden på en tid. Det finnes mange hyggelige former for personlig hilsen, som et nikk eller et smil, skriver Støre på sin Facebook-side.

192 personer hadde fått påvist koronasmitte i Norge mandag kveld.

Kronprinsen besøkte mentorprogrammet Catalysts mandag ettermiddag. Et tiltak som kobler flerkulturell ungdom med mentorer som skal hjelpe dem å lykkes med skole, arbeidsliv og livet generelt.

Publisert: 09.03.20 kl. 19:25

