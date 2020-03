JOBBER MED KRISEPAKKE: Partiene på Stortinget skal vedta en coronakrisepakke på torsdag. Aps Hadia Tajik og Rødts Bjørnar Moxnes vil senke inntektsgrensen og øke dagpengene for folk som blir oppsagt. Her med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferanse om krisepakken på mandag. Foto: Terje Bendiksby

Rødt og Ap vil øke dagpengene for folk som får sparken

Mandag morgen ble partiene på Stortinget enige om en coronakrisepakke. Nå prøver Rødt og Arbeiderpartiet å presse inn enda en dagpengeøkning før den vedtas på torsdag.

Oppdatert nå nettopp

Krisepakken skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset. Partiene har blitt enige om å senke inntektsgrensen og øke dagpengene for lavtlønte som blir permittert.

Nå jobber både Rødt og Arbeiderpartiet for at de samme reglene skal gjelde folk som blir sagt opp.

les også Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

– Nå har vi løftet de lavtlønte som blir permittert, og det var viktig. De vil få mer i dagpenger enn de gjorde før. Men alle de andre som går på dagpenger, som er arbeidsløse, må også løftes, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Ellers får vi et A- og B-lag av mennesker på dagpenger. Uansett om du er permittert eller har fått sparken, havner du på de samme dagpengene, har de samme kostnadene og lever i den samme krisen som alle andre.

Hadia Tajik: Uforståelig med ulike regler

Han får støtte fra Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

– Vi tror det vil være helt uforståelig for folk hvis det er noen regler for dem som havner på dagpenger etter permittering, og de som ender på dagpenger etter oppsigelse, sier Tajik til VG.

– Dessverre er faktum at helsemyndighetene har gitt klare anbefalinger for å beskytte folk mot smitte og for å sikre liv og helse, som også får den konsekvensen at arbeidstagere ikke får gjort jobben sin. Da må vi som fellesskap stille opp, fortsetter hun.

I dag er grensen for å få dagpenger 1,5 G, omtrent 150.000 kroner. Stortingspartiene har blitt enige om å senke grensen til 0,75 G, altså nesten 75.000 kroner.

Partiene har blitt enige om en ordning som sikrer permitterte en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G (ca. 300.000 kroner) og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3 G og 6 G (ca. 600.000 kroner). Dette bør også gjelde oppsagte, mener Rødt og Ap.

– Det er mange bedrifter som mister inntektsgrunnlaget over natten, og markedet tørker inn. Vi prøver å bøte på dette med krisepakker fra Stortinget, men det er mange som vil bli sagt opp. Det er helt uforståelig hvis de som blir sagt opp på grunn av coronakrisen skal få mindre i dagpenger enn de som blir permittert, sier Moxnes.

les også Ap vil nekte krisehjelp til bedrifter som utbetaler utbytte og bonus

Krisepakke vedtas torsdag

Nå håper Ap-nestleder Tajik at regjeringen lytter til kravet om endrede dagpengeregler også for oppsagte.

– Dette har blitt tatt opp med regjeringspartiene, blant annet på møtet med de parlamentariske lederne mandag morgen. Vi fikk forsikringer på at de ville se nærmere på det og komme tilbake til oss før torsdagens behandling, sier hun.

Begge forslagene er midlertidige, i likhet med tiltakene partiene har blitt enige om i krisepakken.

– Det vi nå gjør er midlertidig. Når krisen er over vil ikke dette gjelde lenger. Da må vi ta en ny politisk kamp, sier Moxnes til VG.

Publisert: 17.03.20 kl. 12:30 Oppdatert: 17.03.20 kl. 12:59

Les også

Fra andre aviser