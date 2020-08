Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i Ako Capital: – Var ikke i nærheten av å trekke meg

Å avvikle sitt eierskap i hedgefondet som han selv grunnla, har ikke vært en enkel beslutning, forteller Nicolai Tangen. Men å trekke seg fra stillingen som ny oljefondssjef var ikke et alternativ.

– Hvis du hadde fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, hadde jeg nok ikke søkt på den jobben, nei. Da hadde jeg nok ikke tatt det intervjuet. Det hadde jeg ikke, sier han.

På spørsmål fra VG om hvor nærme han var fra å trekke seg fra stillingen, svarer den nye oljefondssjefen:

– Jeg var ikke i nærheten av å trekke meg. Jeg har ikke tenkt ett sekund på å trekke meg fra denne jobben.

– Du er ikke litt sinna?

– Sinna, nei. Men jeg tenker det er fair å si at Øystein skylder meg en øl, liksom.

Sanner: Glad for rask løsning

Norges Bank har mandag sittet i krisemøte på hovedkontoret i Oslo siden klokken 14.00. Bakgrunnen for møtet var å finne en løsning på den knallharde og enstemmige kritikken fra Stortinget om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen.

Hovedstyret i Norges Bank og Tangen har nå reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen. Hovedpunktene i avtalen er som følger:

Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

– Jeg vil bemerke at Nicolai Tangen med dette har strukket seg langt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

I en uttalelse på departementets nettsider sier finansminister Jan Tore Sanner:

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet frem til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier Sanner.

PRESSEKONFERANSE: Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen møtte pressen mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Måtte finne løsning

Tangen tiltrer stillingen som planlagt 1. september.

– De siste fem månedene har vært de mest intense og de mest krevende, men også de mest lærerrike jeg noen gang har opplevd, sier Tangen.

Hoveddelen av kritikken av ansettelsen dreier seg om at Norges Bank har tillatt Tangen å beholde 43 prosent eierskap i det britiske hedgefondet AKO Capital, som han selv grunnla.

Bankens tilsynsorgan har kritisert dette og krevd at all risiko for interessekonflikter må elimineres. Tangen har også hatt deler av formuen sin plassert i skatteparadiser.

Stortinget var fredag krystallklare på at Norges Bank må sørge for en løsning på disse to spørsmålene – ellers kan ikke Tangen tiltre.

– Hovedstyret har ment at avtaleverket rundt Tangens arbeidsavtale var tilstrekkelig for å demme opp for potensielle interessekonflikter, men vi har selvsagt merket oss at Stortinget er av en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen nå tatt konsekvensen av, sier Olsen.

– ALVORLIG: Før helgen sa finansminister Jan Tore Sanner (H) at saken rundt ansettelsen av Nicolai Tangen er alvorlig. Foto: Cicilie S. Andersen

– Alle bånd er brutt

Tangen innrømmer at han burde vært klarere på ett punkt:

– Under presentasjonen i mars sa jeg at alle bånd til Ako Capital skulle kuttes. Jeg skulle selvsagt spesifisert hva det innebar. Jeg fraskriver meg alt eieransvar i Ako Capital, sier han.

– Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid. Jeg gir fra meg det som har vært livsverket frem til nå og ser i stedet fremover.

At han nå avvikler sitt eierskap i Ako Capital, gjør han for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt han ha på, forklarer Tangen.

– Det er oljefond-hatten. Jeg håper at jeg men disse grepene kan vise det norske folk at jeg er fullt dedikert om å forvalte verdier for fremtidige generasjoner.

Interessekonflikter

Det har stormet rundt ansettelsen av Tangen i flere måneder. I vår sa Norges Banks representantskap at det var risiko for interessekonflikter og at de måtte elimineres.

Norges Bank har på sin side ment at tiltakene de har gjort har demmet opp for risikoen.

Finanskomiteen ga i sin innstilling fredag full støtte til sitt eget tilsynsorgan for sentralbanken. Innstillingen konkluderte med:

Ny sjef for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

De kom også med følgende kritikk av Norges Bank:

Offentlighetsloven ble ikke overholdt på ett punkt.

At de etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Komiteen var bekymret for at omdømmet til SPUs arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kunne bli svekket.

Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Her er hele vedtaket fra finanskomiteen I forbindelse med rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM vil komiteen slår fast følgende: Komiteen registrerer at offentlighetsloven ikke ble overholdt på ett punkt. Komiteen ser at de etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Komiteen er bekymret for at omdømmet til SPUs arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket. Komiteen legger til grunn at Norges Banks hovedstyre har ansvar for at deres virksomhet overholder lover, retningslinjer og regler, og at tilliten og omdømmet til institusjonen ivaretas. Komiteen viser til at formålet med de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank blant annet er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank. Komiteens konklusjoner etter behandlingen av rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM er at: Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte. Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM Komiteen merker seg at det ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet «Det vil antagelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet» under nærmere forutsetninger. Komiteen merker seg at finansministeren vil ta kontakt med Norges Banks hovedstyre – og legger til grunn at komiteens konklusjoner følges opp, på egnet måte, og innenfor gjeldende lover og regler. Komiteen legger til grunn at representantskapet fører tilsyn med det videre arbeidet fra Norges Banks hovedstyre, på vanlig måte. Vis mer

