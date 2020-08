FUNNET DØD: En 26 år gammel mann er siktet for å hensatt 15-åringen i hjelpeløs tilstand på Hotell Olav Digre i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

Sarpsborg-dødsfallet: Barnevernet visste om eskalerende rusbruk

Barnevernet visste at den 15 år gamle jentas forhold til rusmidler hadde vært eskalerende og at hun hadde oppsøkt tunge rusmiljøer. I forrige uke døde hun på et hotellrom i Sarpsborg.

Politiets hovedteori er at 15-åringen døde av en overdose rus- eller legemidler. Dette støttes av den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Den forteller at hun ikke har vært utsatt for vold og styrker vår hovedteori om at død skyldes inntak av rus- eller legemidler, sier kriminalsjef Kai Andersen ved Sarpsborg politistasjon til VG.







Torsdag i forrige uke ble hun funnet død på Hotell Olav Digre i sentrum av Sarpsborg.

En 26 år gammel mann er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Politiet vil nå begjære ham fengslet i to nye uker – og har utvidet siktelsen.

Et bilde som ble publisert på siktedes Snapchat før nødetatene ble varslet, står sentralt i saken.

ETTERFORSKER: Kriminalsjef Kai Andersen ved Sarpsborg politistasjon leder etterforskningen mot den siktede 26-åringen. Foto: Gisle Oddstad

Kritiserer barnevernet

Jenta har vært under barnevernets omsorg de siste tre årene. Hun har bodd i fosterhjem og på ulike institusjoner forskjellige steder i landet. Omsorgen skal ha vekslet mellom å være tvangsbasert – og under frivillighet.

Dokumenter VG har innhentet viser at barnevernet visste om omfattende rusproblematikk knyttet til jenta og at hennes «forhold til rusmidler, utover alkohol og hasj», i en periode eskalerte.

Det fremkommer også at hun oppsøkte «tunge rusmiljøer i Oslo». Dokumentene er datert i år.

– Dette har hun altså gjort under det offentliges omsorg. Mor er klar på at oppfølgingen fra kommunen helt klart ikke har vært god nok, sier bistandsadvokat Sille Heidar til VG.

– På hvilken måte da?

– Det kan jeg ikke gå inn på nå, svarer bistandsadvokaten.

Kommunen: Vi er lei oss

15-åringen bodde for tiden i Sarpsborg, men det var barnevernet i en annen kommune på Østlandet som hadde omsorgen for henne.

– Hun var under vår omsorg og hun var for tiden fosterhjemsplassert i Sarpsborg. Dette er et tragisk dødsfall, og vi er lei oss for at ungt menneske får avsluttet livet sitt på en slik måte. Vi har ingen annen kommentar enn det per nå, sier kommunedirektøren i den aktuelle kommunen til VG.

– Hvordan vurderer kommunen omsorgen denne jenta har fått?

– Når slike saker oppstår så undersøker vi våre rutiner. Det blir opp til Fylkesmannen å se hvorvidt kommunen ikke har gjort som den skal i denne saken. Hvis Fylkesmannen ser grunnlag for å granske saken, så blir det en gransking av saken, sier kommunedirektøren.

Varsler tilsynssak

VG har stilt kommunedirektøren spørsmål om hva 15-åringen gjorde på hotellet.

Hvorfor hun var der?

Hvordan hun kom seg dit?

Var hun på rømmen?

«IKKE FORSTYRR»: Det skal ha hengt et «ikke forstyrr»-skilt på døren hvor 15-åringen ble funnet, ifølge hotellsjefen. Foto: Gisle Oddstad

Kommunedirektøren svarer det er vanskelig å gå inn i sakens detaljer ettersom dødsfallet etterforskes av politiet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler at de vil opprette en tilsynssak for å se om kommunen har fulgt lover og forskrifter i omsorgen av jenta.

– Vi kommer til å opprette en tilsynssak her. Det er naturlig i en sak med et så tragisk utfall. Vi skal føre den opp på listen, fordele den til en saksbehandler og innhente alle dokumenter i saken, sier direktør Bente Rygg i Sosial- og Barneavdelingen hos Fylkesmannen.

Ber om varetekt og utvider siktelsen

Politiet har god oversikt over jentas omsorgssituasjon, men at det ikke er sentralt i etterforskningen.

– Vårt hovedfokus er omstendighetene rundt dødsfallet og det som skjedde etterpå. Det er det vi etterforsker, sier kriminalsjef Andersen.

Varetektsfengslingen av den siktede 26-åringen løper ut i slutten av denne uken. Politiet vil holde ham i varetekt.

– Vi begjærer siktede varetektsfengslet i to nye uker. I tillegg er siktelsen utvidet til å gjelde narkotikalovgivningen og åndsverkloven, noe som er knyttet til dette Snapchat-bildet, sier Andersen.

26-åringen er blitt avhørt to ganger. Han har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide med politiet slik at de får klarhet i hendelsesforløpet da jenta døde.

Han nekter for å ha gjort noe straffbart.

Publisert: 27.08.20 kl. 17:57

