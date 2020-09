AVVIST: Magnus Holøyen og hans ene bror får ikke erstatning fra Tolga kommune for å ha blitt registrert som psykisk utviklingshemmet uten å ha diagnosen. Foto: Krister Sørbø / VG

Tolga-brødrene får ikke millionerstatning av kommunen

To brødre i Tolga-saken ble registrert med diagnoser av kommunen som de ikke har. Et krav om tre millioner kroner i erstatning er nå blitt avvist.

– Jeg konstaterer at Tolga kommune avviser ethvert rettslig ansvar overfor brødrene. Svaret er lite tilfredsstillende, sier advokat Nicolai V. Skjerdal til VG.

Han er advokat for de to brødrene i Tolga-saken som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen og deretter satt under vergemål mot sin vilje.

De krevde 1,5 millioner kroner hver i erstatning, men kravet er altså nå blitt avvist av kommunen.

Kommunen: Annet syn på saken

– Vi erkjenner ikke et rettslig ansvar, sier kommunens advokat, Kristian Foss Aalmo til NRK, som omtalte saken først.

Han begrunner det med at de har et annet syn på saken, men vil ikke si hva det innebærer.

– Det inneholder taushetsbelagte opplysninger, som vi jobber med å avklare om vi kan gi ut, sier Aalmo.

Skjerdal vil ikke kommentere saken ytterligere overfor VG før han har mottatt svar fra departementet. Kravet om erstatning er også fremmet for staten.

Deretter vil det vurderes om saken havner i retten.

– LITE TILFREDSSTILLENDE: Advokat Nicolai V. Skjerdal er ikke fornøyd med kommunens svar. Nå venter de svar fra departementet. Foto: Mattis Sandblad

– Uriktig blitt uthengt

Tolga kommune mottok erstatningskravet 8. juli i år. Skjerdal sa den gang til VG at kravet på tre millioner reflekterte alvoret i saken.

– Det er tale om reparasjon for den urett som er begått mot dem. De er uriktig blitt uthengt som psykisk utviklingshemmet fra myndighetenes side, de er blitt fratatt råderetten over sine liv ved å bli ilagt vergemål mot sin vilje og inngrepet har vedvart over lang tid. Kommunen har uberettiget mottatt flere millioner kroner av staten som følge av den uriktige registreringen av brødrene som psykisk utviklingshemmede.

Satt under vergemål

VG skrev i oktober 2018 om at tre brødre fra Tolga i Hedmark uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013.

Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje av Fylkesmannen i Hedmark.

Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

Publisert: 04.09.20 kl. 20:06

