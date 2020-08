TRANGT OM PLASSEN: Slik ser det ut flere steder i landet etter skolestarten. Nå ønsker WHO at barn over 12 år skal bruke munnbind. Bildet er fra Bergen tidligere i uken. Foto: VG-tipser

WHO: Barn over 12 år bør bruke munnbind

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler munnbind for barn over 12 år for å hindre coronasmitte.

Det skriver de i en ny rapport.

De mener barn over 12 år bør bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand og i «land eller områder der der det er kjent eller mistanke om coronasmitte».

WHOs råd for barn over 12 er nå altså de samme som for voksne.

Dette er ikke de samme rådene Norge har. Myndighetene anbefaler kun munnbind på kollektivtrafikk i visse områder.

Fra mandag 17. august har myndighetene anbefalt folk å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo og i indre Østfold.

Både Oslo og Indre Østfold kommune har sett en stor smitteøkning:

I Norge har helsemyndighetene vært klare på at de ikke råder barn å gå med munnbind.

– Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager, har FHI tidligere sagt.

VG har i de siste dagene fått mange tips om stappfulle busser hvor skoleelever og andre reisende presser seg sammen, og hvor smittevernreglene blir umulig å følge.

Una Ugelvik er forelder til en videregående elev i Ås i Viken.

– Jeg synes det er uforsvarlig. Vi gjør alt vi kan for å få ungene til å følge reglene, og så er det null kontroll på offentlig transport, sier hun.

Stig Jørgensen forteller om samme opplevelser fra sine barn fra Nes i Viken og Eidsvoll.

– Det er så fullt på bussen at man ikke en gang får holdt seg fast. Enmetersregelen er ihvertfall langt unna. Dette har vært et problem lenge, men det virker ikke som det er gjort noen forbedringer i forbindelse med coronautbruddet.

Publisert: 22.08.20

