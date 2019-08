MØTEPLASS: Det var i denne puben i Oslo sentrum at de tre danske politiagentene jevnlig frekventerte og traff Nokas-raneren Metkel Betew og flere i hans påståtte narkoliga, deriblant to tiltalte brødre med bakgrunn fra Eritrea. Foto: Terje Bringedal, VG

Frifinner Sult-tiltalte etter ulovlig politiprovokasjon

Flere av de tiltalte i den såkalte Sult-saken er frifunnet for narkotikakriminalitet, ettersom retten mener de ble utsatt for ulovlig politiprovokasjon.

Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

Narkotikadelen av Sult-saken dreier seg om innførsel av i alt 50 kilo hasj og marihuana og 20 kilo MDMA fra Nederland til Norge i 2015.

Den pikante saken har vært spekket med detaljer om mislykkede smuglingsforsøk, en ellevill bobilferd og ikke minst hvordan tre danske politiagenter gikk undercover for å skaffe beviser mot de tiltalte.

Tre av de totalt ti tiltalte ble helt frifunnet i saken. De syv andre er idømt fengselsstraffer av lengde som varierer fra tre år og ni måneder til syv år. Blant dem var Nokas-raner Alf Henrik Christensen, som ble dømt til fire års fengsel.

Gikk for langt

Fire av de tiltalte ble frifunnet for anklager om narkotikakriminalitet, fordi retten mente de var utsatt for ulovlig politiprovokasjon.

Rettens flertall falt ned på at man ikke kunne se bort fra at 20 kilo MDMA aldri hadde blitt innført til Norge, hvis det ikke var for politiets undercoveragenters involvering i saken.

Dermed ble de to mennene som var tiltalt for denne innførselen, frifunnet for innførselen.

Lagmannsretten kom også til at politiet hadde gått for langt i å provosere to andre tiltalte til å motta hasj og MDMA ved Ikea på Furuset i Oslo.

«Det er mye som taler for at arten av politiets handling – at de utleverte det beslaglagte parti narkotika i Norge – i seg selv innebærer at grensen for ulovlig politiprovokasjon er overskredet.» skriver lagmannsretten, og fortsetter:

«Det å overlate narkotika til andre er en ellers straffbar handling. I dette tilfellet ble følgen at narkotikaen ble spredt på det illegale markedet i Norge og gjort tilgjengelig for et stort antall mennesker. Handlingen bidro til å forsterke et samfunnsonde som politiet skal bekjempe. Selv om det ikke var meningen å miste kontroll på narkotikaen, er det likevel et spørsmål om overlatelsen av narkotikaen til kriminelle i dette tilfellet gjør provokasjonshandlingen uforholdsmessig»

Lagmannsretten falt ned på at de 50 kiloene med hasj og marihuana, hadde blitt innført til Norge, uansett om politiets undercoveragenters involvering var tenkt bort.

– Skapte rollen

Advokat Sverre Sjøvold ved advokatfirmaet Hasle, som representerer en av mennene som ble frikjent for å ha mottatt narkotikaen, sier klienten er strålende fornøyd med resultatet.

– Det har vært en lang kamp. Borgarting lagmannsrett har kommet til en korrekt avgjørelse, sier Sjøvold, som mener politiet må endre sine retningslinjer.

– I denne saken er det politiet som har gjort en straffbar handling, når de utleverer allerede beslaglagt narkotika. I tillegg så er det politiet som skapte rollen til min klient, sier Sjøvold.

Lagmannsretten skriver at Sjøvolds klient i utgangspunktet ikke var tiltenkt en rolle i forbindelse med mottaket:

«Etter lagmannsrettens syn er (tiltaltes) involvering i mottaket et direkte resultat av politiets provokasjonshandling.»

Advokat Morten Furuholmen sier at hans klient er glad for at han som i tingretten ble frifunnet for innførsel av MDMA.

– Dette slår endelig fast det som jeg og flere forsvarere har vært tydelige på: her har politiet gått altfor langt. Ledelsen og gjennomføringen av operasjonen var preget av manglende respekt for de reglene som gjelder for politiprovokasjon. De har tatt loven i egne hender og nå betaler de en høy pris for det, sier Furuholmen.

Betew og Harnes frikjent

Totalt 13 menn har stått tiltalt i den oppfattende straffesaken mot ligaen i Oslos kriminelle underverden. Rettsbehandlingen har vært delt i tre:

I januar i år ble Nokas-raneren Metkel Betew og den tidligere bandidos-profilen Lars Harnes frikjent for drapsforsøk på Imran «Onkel Skrue» Saber, en kjent størrelse i det kriminelle miljøet på Østlandet.

Saken mot narkoligaen er et resultat av en storstilt etterforskning i Oslo-politiet, kalt «Operasjon Sult». Hele saken omfatter drapsforbund, ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser.

Den tredje og siste delen av Sult-saken – planene og forbundet om å begå et spektakulært, tungt væpnet ran av et verditransportfly på Gardermoen – er ennå ikke berammet for retten. Også her er Betew den antatte hovedmannen. Da saken gikk for Oslo tingrett nektet han straffskyld også for dette forholdet.

Publisert: 22.08.19 kl. 17:33 Oppdatert: 22.08.19 kl. 17:54

