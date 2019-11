PÅ TILTALEBENKEN: Mannen i 40-årene erkjente straffskyld da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Tatt med millioner av overgrepsbilder: – Skulle valgt en annen hobby

OSLO TINGRETT (VG) Mannen i 40-årene sier at han startet sin systematiske samling av overgrepsmateriale som «en avledning». Han erkjenner å ha lastet ned bilder i over 20 år, men nekter for at han noensinne har begått fysiske overgrep.

– Jeg tok tidlig i livet en avgjørelse om at jeg aldri ville innlede et seksuelt forhold til et barn. Det var en god avgjørelse å ta, men det var også et vemod i det og en erkjennelse av det er enkelte ting jeg aldri får oppleve, sa mannen da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag.

Han forklarte for retten hvordan han i stedet begynte å laste ned bilder på internett og at han «definerte sitt erotiske liv som noe som skjedde mellom ham og skjermen».

– Det ga meg en viss trygghet. Jeg kom aldri dit at jeg vurderte å gjøre noe galt mot ekte mennesker. Selv de gangene jeg ble forelsket så var det ikke noe seksuelt i det fordi det var noe som var definert ut av den virkelige verden.

Norgeshistoriens største beslag

Mannen er tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til og å ha vært i besittelse av mer enn tre millioner bilder, filmer og tekster som anses som overgrepsmateriale. Han erkjente straffskyld, med det forbehold om at han mener antallet bilder ikke er riktig.

Beslagene består i all hovedsak av bilder og filmer, og viser barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelt betont posering, samt barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv.

Det har av politiet blitt omtalt som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.

– Dette er den største saken Oslo noen gang har sett, både i omfang, profesjonalitet og grovhet, forklarte aktor Christian Hatlo fra Oslo politidistrikt i retten.

Lastet ned i over 20 år

I tillegg til de minst tre millioner bildene som tiltalen omtaler, består beslagene av et tosifret antall millioner filer som politiet ikke har undersøkt.

Mannen sier at han frem til han ble arrestert tenkte at å samle på overgrepsbilder var en «grei løsning» på problemet.

– Jeg så ikke at det var problematisk at jeg så på bilder av ekte mennesker, men moralsk så anså jeg det som mer eller mindre nøytralt. Det er ikke en vurdering jeg står for i dag, og jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå, sa tiltalte.

les også Politiet har avslørt pedofili-nettverk: Tok knekken på politiets datamaskiner

– Turte ikke gå til psykolog

Mannen fortalte om at han tilbake mot slutten av 90-tallet begynte å laste ned overgrepsmateriale på internett.

– Det er alvorlig handlinger jeg har begått, men årsakene bak er ikke så veldig kompliserte, sa mannen i retten og fortsatte:

– Som tenåring ble jeg forelsket i en gutt som var tre år yngre. Det var en rar ting å oppleve. Ettersom jeg ble eldre, oppdaget av jeg først og fremst hadde interesse for gutter i tidlig pubertet. Det er ikke noen ålreit ting å finne ut om seg selv.

Mannen forklarer at han vurderte å gå til en psykolog, men at han var redd for å bli meldt til politiet.

– Jeg turte rett og slett ikke, sier han.

Den tiltalte sa i retten at nedlasting av bilder etter hvert ble til en avhengighet.

– Det ble min tilflukt fra alle andre problemer. Mitt lille rom der jeg kunne være alene. Etter hvert forsvant den seksuelle opphisselsen nesten, det ble mer til at jeg satt der og samlet, sa mannen.

– Skulle valgt en annen hobby

Tiltalte, som har IT-utdanning, forklarte at han lagde et system som automatisk lastet ned og kategoriserte bilder.

– Jeg brukte mer tid på å lage systemet enn å se på materialet. På den måten har mengden blitt ekstrem. Jeg har ikke sett fem prosent av det en gang, hevder mannen.

– Det er til sammen et halvt år med film, det sier seg selv, jeg har ikke sett det. Det var ikke det som var viktig lenger, det var samlingen. Jeg skulle gjerne ha ønsket at jeg hadde valgt en annen hobby.

AKTOR: Politiadvokat Christian Hatlo, her fotografert i forbindelse med en annen sak. Foto: Terje Bringedal

Bakgrunnen for saken er to beslag av overgrepsmateriale – ett som ble gjort i 2014 og ett som ble gjort i 2018.

Tiltalte og hans forsvarer Henrik Boehlke mener at nedlastingen av materiale må ses som et sammenhengende straffbart forhold.

Dersom retten anser de to beslagene som to separate forhold vil strafferammen i saken dobles – fra tre til seks år.

– Jeg mener det er betydelig straffeskjerpende at han gjør det samme igjen etter å ha blitt tatt en gang, sier Hatlo til VG.

