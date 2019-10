FUNNET DØD I LEILIGHET: En kvinne ble søndag bekreftet død etter det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse. Foto: JOAKIM HALVORSEN

Kvinne døde etter voldshendelse i Trondheim: Tre personer pågrepet

En kvinne i 30-årene er erklært død etter en voldshendelse i Trondheim. Tre personer er pågrepet og siktet for kroppsskade med døden til følge. Politiet kan ikke utelukke om flere er involvert i saken.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

Avdøde er identifisert og pårørende er varslet.

Politiadvokat Eli Nessimo sier i en pressebrief at politiet nå har pågrepet tre personer. Den siste ble pågrepet i ettermiddag.

– Vi kan ikke utelukke eller bekrefte om flere er involvert, sier hun.

Nå jobber politiet med avhør av vitner, krimtekniske undersøkelser på stedet og sporsikring av de pågrepne.

Politiet fikk melding klokken 11.28 søndag om at en person var funnet hardt skadet i en leilighet øst i Trondheim.

– Ambulanse ble tilkalt og da politiet kom til stedet fant de en kvinne i 30-årene med kritiske skader. Kvinnen ble fraktet til St. Olavs hospital hvor hun ble erklært død, står det i pressemeldingen.

Tre personer pågrepet

I pressemeldingen skriver politiet at de har iverksatt etterforskning og at kriminalteknikere er sendt til åstedet.

– Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløp eller bakgrunn for hendelsen foreløpig, skriver politiet.

Politiet opplyser at de er i ferd med å varsle pårørende.

– Vi har pågrepet to menn som var til stede i leiligheten. De er begge siktet for kroppsskade med døden til følge. Vi forsøker nå å få oversikt over hvem som var til stede, sier leder Anders Sunde-Eidem for felles enhet for etterforskning i Trøndelag politidistrikt til VG.

Under en pressebrief sier Sunde-EIdem at pågripelsen var udramatisk.

Belastet miljø

Politiet har startet arbeidet med blant annet å innhente videoovervåkning fra området, tekniske undersøkelser og rundspørring.

– Hva kan du si om offeret?

– Vi er ikke hundre prosent sikker på identiteten, men vi mener å vite hvem det er. Vi er ikke sikre på om hun bodde i leiligheten, men vi vet at de involverte var knyttet til et belastet miljø, sier Sunde-Eidem.

Ingen beslag av våpen

De to pågrepne mennene er født i 1973 og 1981 og er kjent for politiet fra tidligere saker.

– Vi vet foreløpig ikke om de selv bodde der eller kun var på besøk. Jeg vil ikke kommentere detaljer rundt voldsutøvelsen, da vi er på et tidlig stadig i etterforskningen, sier han.

Politilederen opplyser til VG at det ikke er tatt beslag i våpen eller gjenstander som kan knyttes til voldshendelsen.

Adressa skriver at de har vært ved åstedet siden 12.00-tiden og at det i formiddag ble brakt flere personer ut fra den aktuelle boligen. Rundt klokken 15.20 ankom krimteknikere stedet for å gjennomføre åstedsundersøkelse.

Ifølge avisen ble det avsperrede området utvidet og krimteknikerne saumfarte området rundt huset.

