Kvinne døde etter voldshendelse i Trondheim: To menn pågrepet

En kvinne i 30-årene er erklært død etter en voldshendelse i Trondheim. To menn er pågrepet og siktet for kroppsskade med døden til følge.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

Politiet fikk melding klokken 11.27 søndag om at en person var funnet hardt skadet i en leilighet øst i Trondheim.

– Ambulanse ble tilkalt og da politiet kom til stedet fant de en kvinne i 30-årene med kritiske skader. Kvinnen ble fraktet til St.Olavs hospital hvor hun ble erklært død, står det i pressemeldingen.

To menn pågrepet

I pressemeldingen skriver politiet at de har iverksatt etterforskning og at kriminalteknikere er sendt til åstedet.

– Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløp eller bakgrunn for hendelsen foreløpig, skriver politiet.

Politiet opplyser at de er i ferd med å varsle pårørende.

– Vi har pågrepet to menn som var til stede i leiligheten. De er begge siktet for kroppsskade med døden til følge. Vi forsøker nå å få oversikt over hvem som var til stede, sier leder Anders Sunde-Eidem for felles enhet for etterforskning i Trøndelag politidistrikt til VG.

Belastet miljø

Politiet har startet arbeidet med blant annet å innhente videoovervåkning fra området, tekniske undersøkelser og rundspørring.

– Hva kan du si om offeret?

– Vi er ikke hundre prosent sikker på identiteten, men vi mener å vite hvem det er. Vi er ikke sikre på om hun bodde i leiligheten, men vi vet at de involverte var knyttet til et belastet miljø, sier Sunde-Eidem.

Ingen beslag av våpen

De to pågrepne mennene er født i 1973 og 1981 og er kjent for politiet fra tidligere saker.

– Vi vet foreløpig ikke om de selv bodde der eller kun var på besøk. Jeg vil ikke kommentere detaljer rundt voldsutøvelsen, da vi er på et tidlig stadig i etterforksningen, sier han.

Politilederen opplyser til VG at det ikke er tatt beslag i våpen eller gjenstander som kan knyttes til voldshendelsen.

