Vy-ansatte på buss for tog sier at de ofte blir truet på jobben av frustrerte passasjerer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vy-ansatte på buss for tog trues av passasjerer

Ansatte i Vy som jobber på buss for tog mottar ofte trusler fra frustrerte passasjerer. – Sterkt beklagelig, sier pressesjefen.

NTB

Nå nettopp

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy bekrefter til NRK at det er vanlig med trusler rettet mot de ansatte. De opplever at mange passasjerer er frustrerte.

– Det er sterkt beklagelig at våre ansatte blir utsatt for trusler på jobben. Det er ikke OK å oppleve. Heldigvis går det sjeldent utover dem fysisk, sier Lundeby.

Bane Nor gjennomfører i likhet med tidligere år arbeid på flere togstrekninger på sommerstid. Togpassasjerer på blant annet Drammenbanen og Østfoldbanen må i sommer belage seg på flere uker med buss for tog.

Overkonduktør Marius Bjerkeli i Vy sier at det ikke er uvanlig at passasjerene blir sinte på de ansatte. Han tror det skyldes at reisen tar lengre tid enn vanlig.

Bjerkeli legger til at noen også forventer avslag i prisen fordi tilbudet ikke er som vanlig.

– Da får du høre det når du sier at det ikke fungerer sånn. Det eneste vi på jobb kan gjøre, er å smile og bite tennene sammen, sier Bjerkeli.

Til tross for at flere blir truet på jobben, mener Lundeby at de ansatte arbeider under forsvarlige forhold.

– Jeg synes passasjerene skal tenke seg om to ganger før de blir sinte på dem som fronter buss for tog, sier Lundeby.