PÅ TUNGA: Abid Raja etter en fullført topptur til Trolltunga. Foto: Hallgeir Vågenes

Abid Raja på topptur: – Flaut med målinger på tretallet

TROLLTUNGA (VG) Ute på norgesturné støtter Abid Raja partikolleger som har gjort opprør mot Venstres distriktspolitikk. Men han nekter for at han forsøker å posisjonere seg som ny partileder.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg ønsker ikke bare å være byenes talsmann, men også distriktenes. Derfor reiser jeg landet rundt for å se, forstå og lære. Og vi i Venstre må våge å se at ikke all politikk vi har ført har vært i distriktenes beste interesse, sier Abid Raja om Vestlandsturen han har vært på.

VG ble med ham og Gunhild Berge Stang, ordfører i Fjaler og Vestland Venstres fylkesordførerkandidat, på fjelltur med familiene i sommervarmen. Snart er kommunevalgkampen i gang for fullt.

Det ser ikke lyst ut for Venstre. Partiet har siden vinteren slitt med ekstremt lav oppslutning og en serie kriser.

les også VGs siste nasjonale måling: Bompengepartiet er like store som SV

Diskusjonen om krise-målinger og konflikter har vært høylytt i partiet, men over tid har det også pågått en stille kamp mellom distrikts-Venstre og nasjonale Venstre. Kjente distriktsprofiler i partiet, blant annet Stang, har i Vårt Land uttrykt frustrasjon over at Venstre fronter for mange urbane og «marginale» saker.

I vinter skrev NRK om at lokalpolitikere slo alarm om situasjonen i distrikts-Venstre i interne brev. Eid-ordfører Alfred Bjørlo er en av dem som har gått hardest ut i debatten, og han tok nylig et kraftig oppgjør med regjeringens distriktspolitikk og Senterpartiets vekst i VG.

Nå kaster også Abid Raja seg inn i distriktsdebatten, etter å ha snakket med lokale Venstre-politikere i Vestlandsområdet.

– Jeg hører en del kritikk, om politireform, nedprioritering av gul midtstripe og rassikring, og nå bekymringer om kommende tingrettsreform. Venstre er ikke for sentralisering, derfor må vi våge å ta debatten internt som Alfred nylig reiste.

les også #distriktsdebatten: – Distrikta treng handlekraft!

BRATT: Abid Raja og Gunhild Berge Stang tråkker oppover mot toppen av fjellet med familiene. Foto: Hallgeir Vågenes

– Lyttepost

På et berg på turen opp mot Trolltunga, snakker Raja og Stang om hva Venstre må gjøre for å løfte seg før valget. På Vestlandet, som mange andre steder, taper Venstre velgere mens Senterpartiet gjør det bra. Det har ikke overrasket Stang.

les også Venstre sliter før valget: Stiller ikke liste i 14 av 43 kommuner i Vestland

– I møte med befolkningen i hverdagen har jeg stått litt i det spennet mellom venstre lokalt og venstre nasjonalt. Jeg har ikke noen problemer med å forstå begrunnelsen for de reformene vi har gjennomført i regjering, men jeg ble nok tidlig bekymret for hva slags utslag de ville gi, sier hun og fortsetter.

– Én ting er hvordan en reform eller endring ser ut på papiret, men når man skal iverksette så pulveriseres ansvaret litt. Det så vi litt med politireformen.

Hun mener Venstre må prioritere å komme i posisjon lokalt og regionalt nær folk, for å bringe et praktisk perspektiv inn i partiet.

– I Sogn og Fjordane gjør vi det jevnt over godt, sammenlignet med nasjonalt. Jeg tror det har å gjøre med at vi har vært opptatte av å ta tak i de brede sakene og vise oss som et styringsparti, og da må vi ikke bare tenke på de smale sakene som kan virke for spesielt interesserte.

Stang sier hun blir frustrert når hun hører folk si at de ikke kjenner igjen Venstre lenger, og sier det bildet ikke stemmer.

– Det er uhyre viktig at lokal og nasjonal politikk henger i hop med en rød tråd. Abid har prøvd å ta en rolle som en lyttepost. Jeg føler at han er en politiker det er lett å komme til, som setter seg inn i sakene.

les også Trines uforutsigbare utfordrer

VARMT: Samme helg som Raja ble med Stang til den populære turistattraksjonen, ble det satt varmerekord en rekke steder i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

– Handler om de lokale

Raja sier krise-målingene er bakteppet for at han før Venstres landsmøte i vår la ut på Norgesturné for å besøke alle Norges fylker.

– Vi må flytte fokuset vekk fra en del negative saker som har preget Venstre. Dette valget handler ikke om Abid som skal på Stortinget, eller noen andre sentrale personer. Det handler om de lokale kandidatene.

les også Trine Skei Grande om bymiljøavtalene: En dundrende suksess

I tillegg mener han Venstre må bli flinkere til å vise de positive sidene ved å sitte i regjering.

– Vi må være stolte over det vi faktisk får til. Frp sitter og truer, skriker og bærer seg over en bompengekrise. Dem om det. Vi burde være motsatsen.

Han sier det ikke er noen grunn til at Venstre skal ligge så lavt på målingene, når liberale partier i Europa har fosset frem.

– Er det partiledelsen som har skylden for det?

– Jeg vil ikke dele ut skyld til noen, det er et kollektivt ansvar. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at valget går bra, og forventer at absolutt alle i Venstre gjør det samme.

les også Ny Venstre-uro: Familievenn av lederkandidat valgt til valgkomiteen

LANGT OPP: Turen til Trolltunga er lang, og blir ikke lettere av tunge sekker. Foto: Hallgeir Vågenes

Nekter for posisjonering

Det har blitt skrevet en rekke saker om interne konflikter i Venstre det siste året. Blant annet fortalte Dagens Næringsliv at partileder Trine Skei Grande baksnakket Raja under et møte, der VG senere fortalte at hun uttalte om Raja at «han er ute etter å ta meg», med referanse til det hun oppfattet som at han ønsket å få henne til å gå av som partileder.

les også Venstre-Trine svarer kritikerne: – Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før.

Raja nekter for at Norgesturneen har sammenheng med partileder-ambisjoner.

– Noen vil si at du posisjonerer deg?

– Ja, og da får de onde tungene enten stå frem med navn og ansikt, eller så får de holde kjeft. Jeg gjør en innsats for Venstre, og jeg har hatt én uke ferie i sommer. Den innsatsen gjør jeg for partiet fordi jeg tror på de verdiene Venstre står for. Jeg synes det er flaut at vi stadig må forholde oss til sperregrensen, og disse målingene på tretallet.

– Er du klar for større oppgaver i partiet?

– Jeg har sagt det tidligere, at jeg kommer til å påta meg alle oppgaver som folk kommer til å gi meg. Men det spørsmålet du stiller kommer jeg ikke til å svare på. Nå har jeg bare ett fokus: At partiet skal ha et godt grunnfjell etter dette valget.

Venstre-leder Trine Skei Grande er på reise og har ikke mulighet til å kommentere saken.

Publisert: 30.07.19 kl. 20:09