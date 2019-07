Hvilket skille synes du er det beste skillebildet? Foto: Privat

Nå kan du kåre sommerens beste skillebilde!

Redaksjonen i VG har gjort en uhøytidelig kåring av det vi mener er de ti beste skillebildene som er sendt inn av leserne. Nå er det din tur til å stemme! Hvilket skille synes du er det beste?

VG ba fredag leserne om å sende inn bilde av sommerskiller de har fått i sommervarmen. Glemte du kanskje en flekk på ryggen da du smurte deg inn med solkrem? Eller sovnet du i solen med mobilen på magen? Da vil vi gjerne se skillebildet ditt - som du fortsatt kan sende inn.

Og responsen har vært stor. Lørdag kveld har hundre personer sendt inn skillebildene sine til oss, og oversikten over alle bildene finner du her.

Bildene VGs lesere viser at solen ikke er nådig om du har glemt å smøre deg - eller beholdt enkelte klesplagg på i sommervarmen.

VG har valgt ut de ti innsendte bildene vi synes viser de rareste og villeste skillene. Men vi synes det var vanskelig å kåre hvilket bilde som var aller best, og har gitt alle bildene terningkast seks i vår dom. Nå trenger vi hjelp fra dere lesere til å si deres mening - og kåre en vinner!

Vil du lese mer om historiene bak bildene, finner du en egen sak om noen av bildene her.

Solskillene til VGs lesere viser også at mange ikke er flinke nok til å smøre seg med solkrem når sola dukker opp. Her kan du lese hudlege Katarina Zak Stangelands råd om hvor ofte du må smøre deg med solkrem for å unngå å bli brent.

Foto: Privat

Kameratene til Fredrik Vikstrøm (36) fikk seg en latter da de skulle ut og bade tidligere i sommer. Vikstrøm, som er bosatt i Oslo, hadde bygget en terrasse og vært ute i sola en ukes tid.«Har du hatt på deg caps i sommer», spurte en av kameratene hans.

– Jeg hadde jo det, men skjønte ikke hva han mente før han tok et bilde og viste meg det.

Foto: Privat

Daniel Pettersen (28) fra Sarpsborg kan skilte med sommerbrune legger, men det er tydelig at føttene hans ikke har fått like mye sol. Pettersen er snekker, og forteller at han jobber mye utendørs hele året.

Bildet av de snøhvite føttene hans er tatt i fjor sommer, da Daniel, kona Silje og deres fem år gamle datter var på ferie i Ebeltoft i Danmark.

Foto: Privat

Vilde Langvandsbråten (22) fra Buskerud fikk et spesielt mønster på ryggen etter fjorårets ridestevne.

– Jeg hadde på meg en blondeskjorte. Og så hadde jeg selvsagt ikke smurt meg, sier hun.

Samme kveld var det fest, og hun stilte i kjole med åpen rygg. Og fullt mønster på ryggen.

– Jeg har ikke ridd med den skjorta igjen etter det.

Foto: Privat

Astrid Opsal (29) fra Kristiansund var ute og badet noen timer fredag - uten solkrem, som bildet av ryggen hennes viser. Da hun senere kjørte for å kjøpe frosne godbiter til hunden sin, la hun godbitene på ryggen i bilsetet på hjemveien for å kjøle ned huden - noe som førte til at politiet fikk seg en god latter da de stoppet henne i en tilfeldig promillekontroll, forteller Opsal til VG.

Foto: Privat

Hobbysyklist Ørjan Reinertsen fra Haugesund sykler rundt i shorts hele sommerhalvåret, og har opparbeidet seg en fin brunfarge på leggene. Men oppover beinet blir skillet først rødt, så hvitt - noe han humoristisk har sammenlignet med en tress-isboks.

– Den røde fargen fikk jeg torsdag etter å ha solt meg på terrassen, og glemte å smøre meg. Det hvite er vinterfargen som henger igjen, ler han.

Foto: Privat

Anette Henriksen (38) fra Namsos har sendt inn et bilde av den 11 år gamle sønnen sin -som bestemte seg for selv å ta ansvar for solkremsmøringen da familien skulle på badetur til Øra.

– Han nådde tydeligvis ikke helt rundt på ryggen. Så kom tremenningen hans og klasket en hånd full av solkrem på ryggen hans, så da ble det et godt skille, forteller Anette.

Foto: Privat

Ørjan Karlsen (30) fra Askøy bar med seg solkrem i sekken på den fem timers fjellturen til Kjeragbolten sommeren 2015. Men det hadde nok vært lurere og smurt den på kroppen.

– Jeg gikk i singlet hele veien, og følte luften var ganske kjølig, til tross for at det var strålende sol. Når jeg soler meg i dag, kan man fortsatt se konturene av singletskille jeg fikk, forteller han.

Foto: Privat

Thomas Storsveen Olsen (26) dro på biltreff i hjemkommunen Spydeberg sommeren 2017 - men glemte å ta med seg solkrem. I løpet av dagen fikk han et kraftig solskille, som han foreviget på badet da han kom hjem.

– Det ser jo nesten ut som om jeg har på meg en T-skjorte, ler han.

Olsen forteller at han etter dette prøver å være flink å smøre seg.

Foto: Privat

Da Eirin Osnes (19) la seg ned for å sole seg i hagen i Ulsteinvik på Sunnmøre tidligere i sommer, var det egentlig meningen at moren hennes skulle smøre henne. Men så stakk moren på shopping - og Eirin sovnet i solen.

– Da jeg våknet hadde knytingen på bikinien laget sløyfemønster på ryggen, forteller hun.

Foto: Privat

Torill J. Grønvold (62) fra Oppland fikk også et vakkert mønster, men på føttene.

– Jeg behøver ikke tatovering med slike føtter, sier hun.

Hun er i Orsa i Sverige sammen med sønn og barnebarn.

– Jeg smører meg ikke, så dette mønsteret kom av seg selv. Men jeg får gå litt barbent, så jeg får litt farge på dem, sier hun.

