Politiet setter inn tiltak i hele landet i forbindelse med eid-feiringen

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid.

Politidirektoratet skriver i en pressemelding natt til søndag at det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje etter gårsdagens skyteepisode ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen».

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

I tillegg til at de iverksetter trygghetsskapende tiltak i forbindelse med eid, bevæpnes også alle politifolk i Oslo politidistrikt. Bevæpningen ble iverksatt lørdag kveld og varer fram til søndag formiddag. Politiet skal vurdere søndag om bevæpningen skal forlenges.

– Dette er for at alle som feirer skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på en pressekonferanse lørdag kveld i forbindelse med skyteepisoden på en moské i Bærum.

– Avgjørende

Også innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger, vil være bevæpnet, opplyser Politidirektoratet i pressemeldingen.

– Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap, sier Smesrud.

Islamsk Råd Norge opplyser at de har blitt kontaktet av flere nordmenn som ønsker å stille opp som vakt i forbindelse med eid-feiringen. Organisasjonen skriver på Facebook at de har mottatt flere henvendelser etter skyteepisoden.

– Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver de.

Fant død kvinne

Rett over klokken 16 lørdag ble det meldt om skyting ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

Da politiet tok seg inn i boligen til mannen som er siktet i forbindelse skytingen i en moské i Bærum, fant de en død kvinne. Nå er mannen også siktet for drap på kvinnen, som han er i familie med.

Det var i 22-tiden lørdag kveld politiet informerte om at de hadde funnet en død kvinne i en bolig i Bærum. Politiet ønsker ikke å uttale seg om dødsårsak eller om det er funnet våpen på åstedet i Eiksmarka. I moskeen ble det funnet to våpen.

Forsøkt avhørt

Den siktede mannen pådro seg lettere skader, men ble natt til søndag flyttet til politiarresten. Politiet skrev i en pressemelding ved 01.30-tiden at de ville forsøke å avhøre mannen i løpet av natten.

Politiet at de har kjennskap til mannen fra før, men at det ikke gjelder straffbare forhold.

– Etterforsker dere hendelsen i moskeen som terror?

– Vi har foreløpig ingen opplysning om at det skal være en terrorhandling. Vi kan ikke utelukke det, så vi etterforsker med høy beredskap, for å se om dette også kan relateres til en terrorhandling, sa Rune Skjold, fungerende leder for Felles enhet for etterretning på en pressekonferanse sent lørdag kveld.

– Hva skal til for at noe er terror?

– Det er motivet, og organiseringen bak som avgjør om det er terror eller ikke.

