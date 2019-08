Bompengeskyllebøtte i partilederdebatten: – Erna snur kappen etter vinden

ARENDAL (VG) Det haglet bompengeangrep i kveldens partilederdebatt.

– Hvis man tar et partibarometer og svarer «jeg vet ikke» på alle spørsmålene så får man bompengepartiet, sier Siv Jensen til bompengeparti-leder Trym Aafløy i Bergen.

Aafløy raser tilbake mot Frp-lederen.

– Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013 har bompengene økt fem ganger i Bergen, sier han, og anklager Frp for løftebrudd.

Utålmodige Frp-ere venter fortsatt på en avklaring etter at landsstyret i Frp skrudde kraftig til før sommeren, og utfordret regjeringen og sin egen partiledelse til å forhandle med Høyre, Venstre og KrF om en gavepakke til bompenge-betalerne før valgkampen. Under partilederdebatten i Arendal har stattsminster og Høyre-leder foreløpig ikke mye å si om hvordan regjeringen skal komme til enighet.

– Mitt svar er enkelt og greit at vi kommer til enighet i dette, sier hun.

IKKE ENIGE: Temperaturen var høy under mandagens partilederdebatt. Foto: Jorgen Braastad

– Bilpopulisme

Fra den andre siden, kommer det også krasse angrep på regjeringens bompenge-politikk. MDG-leder Une Aina Bastholm sier valget i bompengedebatten står mellom bedre kollektivtransport og bedre luft og «Kortsiktig bilpopulisme».

– Stortinget har vært enige i årevis om at bypakker er genialt. Jeg lurer på hvordan Erna Solberg som altså regjerer med et parti som ønsker mer bil i byene.

Hun går hardt ut mot Erna Solberg for å forhandle om bompenge-spørsmålet med Frp, etter bompenge-partienes kraftige vekst gjennom sommeren.

– Når det blir stemningsskifte i norsk politikk, snur du kappen etter vinden.

Solberg sier på sin side at regjeringen står for tidendes løft for kollektiv- og veibygging i dette landet, og sier regjeringen har økt samferdselsinvesteringene med nesten 75 prosent.

På den andre siden sier hun hverdagen blir vanskeligere for folk når man må betale mye skatter og avgifter, og at strikken med bompenger kan ha blitt strukket litt langt.

– Hvorfor er du for det da? spør programleder Fredrik Solvang.

– Fordi jeg bygger mer og mer vei. Jeg har mer enn seksdoblet satsingen på kollektiv i de store byen, sier Solberg og lister opp regjeringens samferdselsinvesteringer.

Publisert: 12.08.19 kl. 22:09