GLAD: Ayna Mousavi har fått plass på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, et av landets aller mest ettertraktede studier. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Ayna (17) kan bli en av historiens yngste leger

For tre måneder siden fylte Ayna Mousavi 17 år. Nå har hun danket ut nesten 800 eldre søkere, og kommet inn på et av landets aller vanskeligste studier.

– Det var mye større her enn jeg hadde trodd, sier Ayna Mousavi.

17-åringen fra Oslo går bortover gangen i Domus Medica – det fem etasjer høye studentbygget med Rikshospitalet som nærmeste nabo.

Hadde hun fulgt normal skolegang, ville hun startet på andreåret på videregående skole til høsten. Mousavi har derimot fått plass her, på et av landets desidert vanskeligste studier å komme inn på: Profesjonsstudiet i medisin ved UiO.

Norges vanskeligste opptak

Under årets hovedopptak til høyere utdanning dominerte medisinstudiet topplistene. De fem studiene med høyest poenggrense på ordinærkvoten var alle medisin - på henholdsvis UiO (oppstart høst), UiO (oppstart vår), NTNU, UiB og UiT.

Fakta om medisinstudiet Profesjonsstudiet i medisin ved UiO har landets høyeste poenggrense for ordinær kvote, med 68,5 poeng. 1444 personer sto på venteliste i denne kvoten i år.

For søkere med førstegangsvitnemål har medisinstudiet ved UiO den fjerde høyeste poenggrensen, med 60,7 poeng. Her sto 777 søkere på venteliste i år.

Studiet har en varighet på seks år, og gir autorisasjon som lege.

Det kvalifiserer også til begynnerstillinger (LIS – «lege i spesialisering») i det offentlige helsevesenet. De fleste går videre med spesialisering innen enkelte fagfelt, som for eksempel kirurgi. Kilder: Samordna opptak og Universitetet i Bergen. Vis mer

For søkere med førstegangsvitnemål var også alle de fem medisinstudiene på topp ti-listen.

Det er på ingen måte unormalt at søkere tar opp fag, gjerne i flere år, for å få godt nok karaktersnitt til å komme inn på det prestisjetunge studiet.

Mousavis usedvanlig lave alder har en forklaring:

– Jeg gikk på internasjonal skole som barn, noe som gjorde at jeg startet ett år tidligere enn vanlig. Etter 10. klasse ville jeg bytte over til vanlig videregående. Da fikk jeg lov å hoppe rett inn på andreåret, forklarer hun.

SPENT: Om to uker skal Ayna Mousavi igjen møte opp på Domus Medica ved Rikshospitalet. Bygget er medisinstudentenes hovedsted de to første årene. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Har hatt planen klar lenge

Å søke seg inn på det krevende studiet var på ingen måte en spontan avgjørelse for Mousavi. Fascinasjonen for kroppen kom allerede i tredjeklasse på barneskolen.

– Jeg husker vi hadde en time hvor vi skulle lære om hjertet, og læreren hadde tatt med en figur av et ekte hjerte. Jeg ble så overrasket over at det ikke var «hjerteformet». Og da læreren fortalte at det pumper hele tiden, selv når man sover, ble jeg enda mer fascinert, ler hun.

– Men det var vel ikke før i 10. klasse, etter litt realfag og snakk om valgmuligheter, at jeg innså at medisin var det riktige for meg.

Sjeldent med så unge søkere

I 2004 skrev VG om 23 år gamle Astrid Røsland Seim, som ble den yngste noensinne til å ha gjennomført medisinstudiet i Norge. Også hun startet studiene som 17-åring, på Universitetet i Tromsø.

VG har kontaktet samtlige institusjoner som tilbyr studiet. Hverken UiT, UiB eller NTNU kjenner til at de har tatt inn så unge studenter etter skolereformen, da den norske grunnskolen ble utvidet til ti år. Det første kullet etter Reform 97 var ferdige med videregående i 2010.

Universitetet i Oslo har hatt tilfeller hvor 17-åringer har fått plass tidligere, men aldri noen yngre.

Dersom Mousavi fullfører studiet på vanlig tid, vil også hun være ferdigutdannet lege som 23-åring. Hun blir i så fall en av norgeshistoriens yngste leger.

Nøkkelen til suksess

Opptakskravet for førstegangssøkerne i år lå på 60,7 poeng. For Mousavis del var god planlegging nøkkelen til suksessen.

– Jeg har måttet strukturere tiden min godt. Jeg visste at det var høye krav for å komme inn, så jeg jobbet målrettet mot de karakterene, og forståelsen av pensum. Det var ikke så vanskelig når jeg hadde en plan.

Den gode planleggingen har gjort at Mousavi har fått god tid til både venner og andre hobbyer ved siden av skolearbeidet. Hun spiller både fiolin og piano, tegner og maler, i tillegg til at hun driver med politikk.

– Ut fra det jeg har hørt om medisinstudiet tror jeg det kommer til å gå fint. Men jeg kommer nok til å jobbe like mye som jeg gjorde på videregående. Kanskje enda mer, sier Mousavi.

– Hva gleder du deg aller mest til?

– Studentlivet! Det tror jeg blir veldig gøy.

Publisert: 02.08.19 kl. 03:01