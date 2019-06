IKKE IMPONERT: Frps forhandlingskort får stryk fra Venstre-politiker Abid Raja. Foto: Trond Solberg

Abid Raja (V): – En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland

Frps liste over bompenge-krav er så urealistisk at den hører mer hjemme i en tegneserieverden ifølge Venstres Abid Raja. – Nei til alt, sier han.

– En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland, kaller han kravlisten som Frps landsstyre har kommet med til sin egen partiledelse onsdag, etter et fire timer langt skjebnemøte i partiet.

Dette er et spark til Frps Christian Tybring-Gjedde, en av de som har vært tydeligst på at partiet bør ut av regjering uten bompengegjennomslag, som skrev en omdiskutert kronikk ved navn «Drøm fra Disneyland» i 2010.

Les alle mer om kravene Siv Jensen må forhandle med de andre partilederne om her.

Utover dette viser Abid Raja til Venstre-nestleder Terje Breivik.

Bom-kravene fra Frps landsstyre Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising Frp-landsstyret ber partiledelsen ta utgangspunkt i landsmøtevedtaket om åkvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av å bruke opp mot 100 milliarder av oljefondet, i tillegg til regjeringsplattformen, for å forhandle frem løsninger med de andre partiene. Vis mer vg-expand-down

– Bypakkene ligger fast

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, sier at Venstre er glade for at Frp stiller seg bak regjeringsplattformen.

– Selv om det ikke er en spesiell overraskelse. Det er en plattform som er en fin balanse mellom Frps behov og Venstre sin kamp for renere luft og mindre kø

Men han går ikke med på å sette bypakkene i spill.

– Bypakkene har vært avgjørende for å sikre blant annet renere luft, mindre klimautslipp og får gjort noe med køproblematikken i byene. Jeg tolker det som at Siv og Frp legger regjeringsplattformen til grunn, og der ligger bypakkene fast, sier han.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande var klar på at det er Granavoldenplattformen, som Frp, KrF, Venstre og Høyre ble enige om for under et halvt år siden, som bør være grunnlaget for forhandlingene.

– Venstre er glade for at Frp stiller seg bak regjeringsplattformen, selv om det ikke er en spesiell overraskelse. Det er en plattform som er en fin balanse mellom Frps behov og Venstre sin kamp for renere luft og mindre kø.

– Uaktuelt å bruke oljefondet

Fylkesleder og sentralstyremedlem Petter Petter N. Toldnæs i Agder Venstre har tidligere vært klar på at det ikke er Frp som har grunn til å tue med å gå ut av regjering, men Venstre.

Han sier det ikke er mulig å vite hva kravene Frp-landsstyre har kommet med vil innebære konkret, før de er forhandlet om.

– Men det er klart at nullvekstmålet er viktig for Venstre, sier han.

En ting er han tydelig på - han vil ikke akseptere om Frp vil kvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av å bruke opp mot 100 milliarder av oljefondet, slik de vedtok på sitt landsmøte.

– Jeg tenker i alle fall at det er helt uaktuelt på vår vakt å bruke penger fra fremtidige generasjoner for å løse utfordringer som bompenger, sier han.

Han sier han heller skulle ønske man kunne kommet frem til gode sosialt utjevnende løsninger for tiltak som treffer urimelig.

Publisert: 05.06.19 kl. 21:12 Oppdatert: 05.06.19 kl. 21:25