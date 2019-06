AU PAIR: Jøran Kallmyr har selv benyttet seg av au pair-ordningen. Her på Frps landsmøte i 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ny undersøkelse: Nesten 4 av 10 nordmenn vil beholde au pair-ordningen

Etter at justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate Norge, har flere tatt til orde for å skrote ordningen. De har ikke folkets støtte, viser en ny undersøkelse.

I slutten av mai kom det frem at Utlendingsdirektoratet (UDI) mente at en au pair fra Filippinene hadde arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne avslag på opphold.

Nå har UDI snudd: Utlendingsdirektoratet har opphevet avslaget til kvinnen, og hun har nå tillatelse til å være au pair i Norge.

Kallmyr har de siste ukene blitt grillet om saken og flere har tatt til orde for at ordningen bør avvikles. Det er bare 23 prosent av befolkningen enige i, ifølge en ny undersøkelse, utført av Respons Analyse for VG.

Flertallet på 39 prosent er usikre på om au pair-ordningen bør avvikles. Nesten like mange, 38 prosent, vil beholde den.

Au pairens advokat: – Tragisk og flaut for Norge

Barometeret er basert på 798 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3,5 prosentpoeng. Spørsmål: Mener du vi bør beholde au pair-ordningen, eller

mener du den bør avvikles?

Thore Gaard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse, er overrasket over tallene:

– Det er interessant at en såpass stor andel vil beholde ordningen ettersom den har vært svært omdiskutert i det siste, og kanskje spesielt når vi vet at det er veldig få som benytter seg av ordningen, sier han og legger til:

– En stor andel usikre indikerer at mange ikke er kjent med hva ordningen innebærer. Undersøkelsen viser også at denne saken ikke ligger lengst frem i hjernebarken til folk flest.

Hva er au pair-ordningen? Formålet med ordningen er kulturutveksling, og at au pairen skal opparbeide seg kunnskap om mottagerlandet.

Au pair-oppholdet skal ikke primært omfatte arbeid, men ha et utdanningsmessig og et kulturelt formål.

Au pairen skal ikke være en hushjelp eller dagmamma.

Arbeidstiden til au pairen skal normalt ikke overstige fem timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken. Kilder: Utlendingsloven / Atlantis Vis mer vg-expand-down

De som har svart på undersøkelsen, har også fått spørsmål om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen. Olaussen påpeker at det er store feilmarginer, men at man likevel kan se en tendens: Venstresidevelgerne er mer kritiske til ordningen enn høyresidevelgerne.

– Når det blir kjent at en justisminister fra Frp har benyttet seg av ordningen, er det ikke rart at venstresiden har lettere for å kritisere enn høyresiden, sier han.

Dette er au pair-saken

9. mai fikk den filippinske kvinnen én dags frist for å forlate Norge, da hennes opphold i Norge var ulovlig. Nå får hun altså komme tilbake, og jobbe som au pair.

Au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg, er fornøyd med omvendingen, og sier til VG at hun mener at dette er riktig vedtak i saken.

– Jeg har hele tiden sagt at dette har vært basert på en misforståelse. Jeg har skrevet en grundig klage, som nå er tatt til etterretning, og det viser at systemet fungerer.

De siste tre årene er det blitt utstedt 3200 au pair-tillatelser i Norge, omkring 2800 av disse til au pairer fra Filippinene.

Publisert: 11.06.19 kl. 13:39