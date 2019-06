TESTES: Kommunen har tirsdag tatt ekstraordinære prøver i dette bassenget, som er det andre bassenget i fjellet på Øvre Kleppe der det ikke er påvist E. coli. Foto: Terje Bringedal, VG

Vannskandalen på Askøy: – Smitten må være vannbåren

ASKØY (VG) Kommunen har inspisert det andre fjellbassenget på Øvre Kleppe, som hadde en åpen luke ved døren. Tirsdag venter de resultater på viktige prøver tatt forrige uke.

– Vi tar ekstraordinære prøver i det bassenget. Så har vi satt opp en fysisk sperre, og så vurderer vi om det er muligheter for at dyr kan ha kommet seg inn i det hullet dere dokumenterte.

Det svarer varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune på spørsmål om hvordan kommunen har fulgt opp det VG dokumenterte mandag: Det har vært en åpning i døren til et av fjellbassengene som fortsatt er i bruk på Askøy, og et brunt belegg på veggen som kan tyde på at vann har lekket inn.

Etter å ha inspisert området har kommunen tirsdag konkludert med at det ikke er en fysisk forbindelse som dyr kan ha brukt til å gå fra det nederste fjellbassenget til det øverste, hvis de har kommet seg inn den åpne luken.

– Det er en rørforbindelse som ligger i grøft. Smitten må være vannbåren. Det er den største risikoen, og det er det vi vurderer for øyeblikket.

Venter på viktige prøveresultater

I det ekstraordinære prøveregimet kommunen har satt opp, ble det også tatt prøver i det nederste bassenget søndag og mandag. De påviste ikke E. coli. Kommunen vil analysere tirsdagens nye prøver når de får svar på dem.

Det er fortsatt E. coli i det øverste fjellbassenget, viste prøveresultater som kom mandag.

Fredag ble det tatt en rekke ekstraordinære vannprøver i området på Kleppe Vannverk. Disse prøvene er sendt til Moss og har lang dyrketid. Kommunen venter å få svar på dem tirsdag. Når de kommer, vil de kunne gi et bilde av hvor smitten var før kommunen satte inn tiltak for å rense vannet.

FORTSATT E. COLI: I det øverste høydebassenget på Øvre Kleppe vannverk viser nye prøver at de fortsatt er E. coli. Her er kommunen på inspeksjon. Foto: Terje Bringedal, VG

Omtrent 2000 personer i Askøy er syke. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere. Nye prøveresultater fra sykehuset tirsdag bekrefter at bakteriene hos de smittede kommer fra samme kilde. Dette ses i sammenheng med det forurensede vannet.

En ettåring døde forrige onsdag på Askøy. Kommunen har bekreftet at det blir undersøkt om dødsfallet har sammenheng med drikkevannet. Politiet i Vest har begjært obduksjon og venter på prøvesvar fra Gades institutt. Det hadde ikke kommet da VG var i kontakt med Vest politidistrikt tirsdag morgen.

Ingen E.coli-utslag i rørsystemet

Kommunens hovedteori er fortsatt at det er det øverste høydebassenget på Kleppe vannverk smitten kommer fra. Der har de funnet E. coli og flere tarmbakterier.

Resultater fra prøver tatt i området, som kom mandag, viser fortsatt at det er E. coli i bassenget.

– Prøvene indikerer også at de forebyggende tiltakene har hatt effekt. Vi får negativt utslag på E. coli i rørsystemene våre, i og med at vi har isolert dette omtalte høydebassenget. Men vi får fortsatt utslag på E. coli i vannbassenget som er isolert.

Han sier vannet som går ut til innbyggerne i Askøy kloreres, og at den hygieniske tilstanden er atskillig bedre. Men vannet må fortsatt kokes.

KRISEMØTE: Varaordfører Bård Espelid (t.v.) har sittet i krisemøte sammen med ordfører Terje Mathiassen og resten av krisestaben til kommunen tirsdag. Foto: Terje Bringedal, VG