IKKE GRATIS LUNSJ: Frp-nestleder Sylvi Listhaug besøkte Marcus (f.h.), Hannah og Ervin, Kaisa ved den private barnehagen Læringsverkstedet Haugerudhagan barnehage i Oslo, som tar 300 kroner i matpenger fra foreldrene hver måned. – Et eksempel til etterfølgelse for skolene, sier hun. Foto: Tore Kristiansen, VG

Listhaug vil ha foreldrebetalt skolemat - får lite støtte

HAUGERUD/OSLO (VG) Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil innføre skolemat som er betalt av foreldrene, ikke av staten. Men forslaget får lite støtte i Stortinget.

Oppdatert nå nettopp







Gratis mat, betalt mat eller matpakke hjemmefra kan bli en av skolevalgenes og valgkampens stridstemaer: Ap vil ha gratis skolemat, Høyre sier nei.

Nå kaster folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) seg inn i debatten. Hun vil at barna skal få mat på skolen, men at foreldrene skal betale.

– I barnehagene er man vant til at man må betale en egenandel for at barna skal få mat. Men når barna begynner på skolen, så forsvinner den selvfølgeligheten. Konsekvensen ser vi: Det er i all hovedsak ingen tilbud om mat i barneskolen, ut over melk og frukt, sier Listhaug til VG.

les også Ap-ja til gratis skolemat

300–500 kroner i måneden

– Vi vil oppfordre landets kommuner til å vurdere om de i samarbeid med foreldre, frivillige, lokale aktører kan innføre en ordning hvor de tilbyr elevene mat, eventuelt med foreldrebetaling.

– Hvor mye?

– Det kommer litt an på tilbudet, men de fleste klarer nok et sted mellom 300 og 500 kroner måneden. I en tid hvor mange opplever tidsklemme, tror jeg mange foreldre vil sette pris på å betale en slik relativt moderat pris, for å slippe å lage matpakke og sikre at ungene får et godt og næringsrikt måltid.

les også Ernas regjering vakler

– Hva med dem som har en svak økonomi, hvor 5000–6000 i året blir for mye?

– Jeg tror de fleste har råd. Det er jo også en kostnad ved å lage matpakker hver morgen. De som ikke har råd, bør som for betaling på SFO/AKS kunne søke og få andre satser. Ordningene må ivareta barn i lavinntektsfamilier, sier Listhaug.

Sammen med helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Frps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, Roy Steffensen, er hun på besøk på Læringsverkstedet Haugerudhagan barnehage på Haugerud i Oslo. Her tilbys mat med foreldrebetaling på 300 kroner.

FORNØYD: Ervin ga tommelen opp for dagens rett: Byggrynsgrøt med skogsbærsaus, som pedagog og fungerende kokk, Julia Giulia i bakgrunnen, har laget. Foto: Tore Kristiansen

– Vi har ikke fått noen reaksjoner på det. Pengene dekker varme måltider. Vi lager maten selv og trekker med barna til å smake og lære, sier barnehagestyrer Robia Khan.

– Hvilket konsept skolene velger, må bli opp til dem. Om de lager den selv, henter den via catering eller fra sentralkjøkken må være lokale valg, sier Listhaug.

Snittet for kostpenger i norske barnehager er 302 kroner per måned. I kommunale barnehager er snittet på 264 kroner, mens private har et snitt på 335 kroner.

– Dette viser at man i barnehager, ved å ha en relativt lav foreldrebetaling klarer å servere barn i barnehagen mat. Hvorfor er ikke dette greit for skolebarn, forstår jeg ikke, sier hun.

les også Frps skjebnemøte: Siv Jensen har fått bom-kravliste fra landsstyret

Motstand på Stortinget

les også Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom

SV har fremmet forslag om gratis skolemat betalt av staten som skal opp i Stortinget denne uken.

– Dette er typisk Frp. De er blinde for dem som har lite i samfunnet. Gratis skolemat til alle vil bety at vi fjerner skillet mellom de som ikke får med seg matpakke på skolen og de som får det. Gratis skolemat vil utjevne forskjeller, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Aps talsperson, Ingvild Kjerkol i Stortingets helse- og omsorgskomité, er også negativ.

– Det er mange skoler som vil ha råd til å innføre skolemat, men langt fra alle. Det betyr at det vil være barn som ikke får et slikt tilbud.

– Vil dere støtte SVs forslag?

– Nei, vi mener ikke at staten skal ta hele regningen. Ap-landsmøtet vedtok at alle i grunnskolen skal få et enkelt skolemåltid gratis. Vi vil finansiere det over å styrke kommunebudsjettet og gjennom helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

les også Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge

Ikke engang i Høyre vinner forslaget til Listhaug stor støtte, men det kunne vært Høyre-politikk:

– Dette er nesten det samme forslaget som programkomiteen i Høyre la frem på landsmøte, som ikke ble vedtatt. Jeg mener at det fortsatt blir opp til skolene selv å finne løsninger på mattilbud, sier Kristin Ørmen Johnsen, Høyres leder i Stortingets familie- og kulturkomité.

Publisert: 12.06.19 kl. 05:17 Oppdatert: 12.06.19 kl. 05:28