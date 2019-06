AKSJONERER: Det demonstreres mot nye bomringer i Oslo. Her med FrPs Aina Stenersen i front ved Østre Gravlund. Foto: Hallgeir Vagenes/VG

Aksjonerer mot nye bomstasjoner i Oslo: – Mange teller på krona for å besøke gravene her

Både Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) arrangerer lørdag demonstrasjoner mot de over 50 nye bomringene som åpnet i Oslo.

– Vi demonstrerer mot de nye bomstasjonene fordi det er veldig usosialt. Det er mange som rammes av økte kostnader, og Oslo får 83 nye bommer. Det kan vi rett og slett ikke leve med, derfor aksjonerer vi ved åtte bommer i dag. Nå skal vi markere vår sterke motstand mot bompenger som rammer helt uavhengig av inntekt, sier Aina Stenersen (Frp) til VG.

Seks personer fra Fremskrittspartiet har møtt opp ved Østre Gravlund for å demonstrere, melder VGs reporter på stedet. Demonstrantene får et og annet oppmuntrende tut fra forbipasserende bilister.

– Det er ikke mange som har dukket opp nå på lørdagsmorgenen?

– Nå er morgenfuglene her, så kommer flere etter hvert. Også er været sørgelig i dag, og vil ikke ha bompenger det heller ser det ut som. Men engasjementet er kjempestort. Vi får mange tilbakemeldinger, mange er opprørte og tenker på å bytte jobb. Det er også mange som teller på krona for å besøke gravene, sånn som her ved Østre Gravlund hvor man får bompenger. Dette er noe man virkelig skal ta på alvor, og som Fremskrittspartiet ønsker å fjerne, sier Stenersen.

Totalt 83 nye bommer

Formålet med de nye bomstasjonene er at flere Oslo-bilister må ta sin del av regningen for ny T-banetunnel, ny Fornebubane og andre store samferdselsprosjekter i Oslo-området.

De 52 nye bommene er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

* Her finner du plasseringen av de nye bomstasjonene.

Med den siste økningen blir det totale antallet bomstasjoner i Oslo 83. Det ble tidlig meldt at alle bomstasjonene i Oslo ville få besøk av aksjonister lørdag.

Oslopakke 3-sekretariatet har regnet ut at tre av fire bilturer i Oslo blir en «bomtur» – se faktaboks:

Fakta om nytt bomsystem i Oslo Lørdag innføres en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen blir det 53 bomstasjoner. Pengeinnkrevingen blir fordelt på tre bomringer: Indre ring: 38 nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud – betaling i begge kjøreretninger.

Osloringen: 22 bomstasjoner i dagens eksisterende bomring i Oslo med betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag.

Bygrensen: 23 bomstasjoner (14 nye) på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo, Romerike og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Elbiler må betale bompenger fra 1. juni. Kilde: NTB/Statens vegvesen Vis mer vg-expand-down

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget fremholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen, skriver NTB.

KLARE: Da VG var ved Østre Gravlund-bommen lørdag morgen var det bare seks Frp-ere på plass. Foto: Hallgeir Vagenes/VG

Publisert: 01.06.19 kl. 10:11