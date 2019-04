LEMPET OVER: 21-åringen skal ha blitt lempet over rekkverket i 7. etasje. Da han ble funnet død, hadde han store knusningsskader. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Tiltalt for høyblokk-drapet i Fyllingsdalen

En 22 år gammel mann er tiltalt for drap etter at han skal ha kastet kameraten ned fra en høyblokk.

Det skriver Bergens Tidende. Det var i mars i fjor at en 21 år gammel mann ble funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen i Bergen.

Ifølge VGs opplysninger har den tiltalte 22-åringen forklart at han slo kameraten i hodet med en flaske før han lempet ham ut fra syvende etasje.

Moren til 22-åringen var også drapssiktet, men denne siktelsen er henlagt. Hun er nå tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe den drepte, som skal ha ligget hardt skadet i leiligheten før han ble kastet ned fra svalgangen i blokken, skriver BT.

VG har tidligere skrevet at alle tre kvelden i forveien var ute på byen i Bergen, blant annet på den kjente puben Pingvinen. Politiet har sett alle tre på videoovervåkning fra bussen hjem til Fyllingsdalen.

MIDLERTIDIG: I forbindelse med oppussing var det satt opp et midlertidig rekkverk utenfor leilighetene i syvende etasje på drapsnatten. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Den drapstiltalte mannen har tidligere sagt seg villig til å forklare seg, og forklarte da at det er flere hendelser han ikke husket, selv da han ble foreholdt videomateriale. Moren har forklart at sønnen og vennen kranglet litt etter at de kom hjem fra byen, men at dette ordnet seg.

Først forklarte den drapstiltalte 22-åringen at det hele var et uhell, og VG fikk tidlig opplyst at mannen da forklarte at vennen hans hoppet fra 7. etasje. Deretter endret han forklaring.

