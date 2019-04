Stort pneumokokkutbrudd - innfører strakstiltak

Hittil i år har rundt 15 ansatte ved en arbeidsplass i Vestnes kommune blitt innlagt med pneumokokker. Det kan gi alvorlig sykdom.

Ifølge Jan Håkon Fjeldheim, som er smittevernlege i Møre og Romsdal-kommunen, var siste registrerte smittetilfelle i slutten av mars. Flere av de 15 har vært alvorlig syke.

– Alle er nå utskrevet i god behold, og det har ikke vært noen dødsfall, sier Fjeldheim til VG.

Ifølge Folkehelseinstituttet er pneumokokker en gruppe bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Fjeldheim vil ikke utelukke flere smittetilfeller, og opplyser at de nå vil gå i gang med tiltak.

– Vi tar dette på høyeste alvor. Det vil sannsynligvis være snakk om en storstilt vaksinering av de ansatte. I tillegg har vi et godt samarbeid med bedriften, Folkehelseinstituttet og sykehusene i Molde og Ålesund.

Alvorlig syke

Fjeldheim forteller at de 15 personene som har vært innlagt har blitt smittet i løpet av de siste tre månedene. De fleste er ansatte ved samme arbeidsplass, eller har vært innom, før de har blitt syke.

– Det har vært en opphopning av ansatte som har vært innlagt med lungebetennelse. Omfanget har vært større enn det som er vanlig, og dermed anser vi det for å være et utbrudd. Folkehelseinstituttet har nå identifisert en spesiell type bakterie, så nå må vi prøve å få stoppet smittepresset, sier han til VG.

Pasientene har vært fra 20 år og oppover. Fjeldheim vil ikke si noe mer om hvilke symptomer de har hatt.

– Det har vært et mønster, og noen har vært alvorlig syke, sier han.

– Hvorfor har dere ikke gått ut med informasjon om dette tidligere?

– Det var først i slutten av mars at vi så et mønster. Flere har oppsøkt ulike legevakter andre steder enn i vår kommune.

– Burde dere har sett en sammenheng her tidligere?

– Det har jeg ingen holdepunkter for å si.

Smittevernlegen understreker at det ikke er noen grunn til å tro at det er fare for smitte til lokalbefolkningen.

– Vi antar at det her er en bakteriestamme som er litt mer smitteførende enn vanlig. Spesielt under arbeidsforhold der ansatte jobber tett på hverandre, sier han.

Publisert: 02.04.19 kl. 17:58 Oppdatert: 02.04.19 kl. 18:19