REAGERER: Forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet.

Reagerer kraftig på Høyre-innlegg: – Sprer desinformasjon

Etter Arbeiderpartiets landsmøte, har Høyre gått ut mot at Ap vil ha et klimanøytralt Forsvar innen 2030. Men det er ikke Arbeiderpartiets politikk: Det ble aldri vedtatt av landsmøtet, sier Anniken Huitfeldt.

– Jeg skjønner ikke hva som er årsaken til at Høyre har begynt med å spre informasjon som de åpenbart vet at er feil. Hva har skjedd med Høyre? Hvor er den gamle anstendigheten? spør Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

Søndag, etter Aps landsmøte, la Nettavisen ut en kronikk der Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson, går kraftig ut mot Ap. «I forbindelse med landsmøtet sitt, har Arbeiderpartiet foreslått å gjøre Forsvaret klimanøytralt innen 2030», skriver han, og kaller det et fantasiforslag.

Høyre har delt kronikken på sin Facebook-side, der de skriver: «Det er uansvarlig av Arbeiderpartiet å foreslå et klimanøytralt Forsvar innen 11 år»

Ut fra dette, kan det se ut som om Aps landsmøte vedtok å gå inn for et klimanøytralt Forsvar innen 2030. Men det gjorde de ikke.

– Desinformasjon

Av 441 innsendte forslag før Aps landsmøte, lå det et forslag fra Gjøvik Arbeiderparti om et klimanøytralt Forsvar innen 2030. Men forslaget ble ikke vedtatt – det ble ikke engang tatt opp til votering, forteller Huitfeldt, som ledet redaksjonskomiteen forslaget ble sendt inn til.

Hun sier at hun ble gjort oppmerksom på saken etter å ha fått en rekke henvendelser fra vanlige mennesker som lurte på hva Ap hadde drevet med.

Hun har selv påpekt at dette er noe Ap aldri har vedtatt under Høyres Facebook-innlegg, uten å få respons.

– Dette er ikke en bevisst misforståelse – det er å spre desinformasjon. Dette er en politisk debatt som ikke er Høyre verdig, sier hun.

Slik ser innlegget ut på Høyres Facebook-side. Personen som har kommentert under Anniken Huitfeldts kommentar er Ap-politiker i Oslo.

Forventer presisering

Huitfeldt sier hun aldri har opplevd noe slikt fra Høyre i forsvarsdebatten før, og kaller det «uansvarlig».

– Jeg har mange ganger uttalt at det som skiller forsvars- og utenrikspolitikk fra annen politisk debatt i Norge er at tonen er mer forsonlig, og at de partiene ikke direkte går inn for å misforstå hverandre. Derfor ble jeg svært overrasket over dette innlegget.

Hun trekker frem at Per-Willy Amundsen (Frp) også kritiserte forslaget i aldrimer.no under landsmøtet, men tok forbehold Elvenes ser bort fra, om at forslaget kanskje ikke ble vedtatt.

I saken står det blant annet at Amundsen mener at «Dersom Aps landsmøte stiller seg bak forslaget om å gjøre Forsvaret klimanøytralt innen 2030, vil det ramme nasjonens sikkerhet».

– Jeg lurer på om dette er en bevist strategi av Høyre. Hvis dette er en feiltagelse, er jeg overrasket over presisjonsnivået til Høyres forsvarspolitiske talsmann. Uansett hva som har skjedd her, forventer jeg et klart dementi både i Nettavisen og på Facebook fra Høyre.

Nettavisen opplyser at kronikken ble sendt inn til dem på fredag og gjort klar, men ble liggende til søndag. Det ble da ikke fanget opp at forslaget Elvenes omtaler ikke ble vedtatt på landsmøtet. Kronikken er nå oppdatert med denne opplysningen. Den er også redigert i henhold til det.

Avviser kritikken

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes ser selv ikke noen problemer med kronikken, og står ved den. Han påpeker at det står i tittelen at «Aps forslag om et klimanøytralt forsvar innen 2030 er fantasipolitikk».

– Øverst står det «Arbeiderpartiet vil ha Forsvaret klimanøytralt innen 11 år». Det skaper jo et inntrykk av at dette er Ap-politikk?

– Det burde strengt tatt ha stått at Gjøvik Ap med støtte fra Innlandet Ap vil ha forsvaret klimanøytralt innen 11 år, innrømmer han.

Men han påpeker at Hedmark og Oppland, som har blitt Innlandet Ap, er en Ap-bastion i et område med flere militærleirer og mye øvingsaktivitet. Han sier tanker som tenkes i grasrota i Ap over tid kan bli Ap-politikk, og at han mener forslaget var så dramatisk og urealistisk at det fortjente å kommenteres.

Etter å ha sjekket korrespondansen med Nettavisen, presiserer Elvenes at ingressen der det står «Ap vil ha Forsvaret klimanøytralt» er Nettavisens egen overskrift, og ikke noe han skrev.

– Nettavisens overskrift bidrar til et etterlatt inntrykk av at dette er Aps vedtatte politikk. Men det er Ap som først og fremst har bidratt til å skape et inntrykk av det kan bli Ap-politikk, sier han, og viser til støtten fra fylkespartiet.

FORSVARER: Hårek Elvenes (H) forsvarer kronikken i Nettavisen.

Skrevet på torsdag

Elvenes reagerte også på kommentaren fra sentralstyret til forslaget, som var «Forslaget er i tråd med Aps klimapolitikk om at alle sektorer skal bidra med å redusere sine klimautslipp».

– Når sentralstyret stiller seg positivt til forslaget, må en være forberedt på at spotlighten blir rettet mot konsekvensene av dette.

Han forteller også at kronikken ble skrevet på torsdag, da han ikke at visste forslaget ville avvises på landsmøtet.

– Høyre delte også kronikken på søndag?

– Den ble delt på Facebook etter at den var delt på Nettavisen. Landsmøtet har ikke vedtatt dette, det er riktig, men det er faktisk tanker som tenkes i Ap, og det er interessant.

Publisert: 09.04.19 kl. 14:21 Oppdatert: 09.04.19 kl. 14:43