TILTALT: Elisabeth Terese Aaslie (43) ble i Kristiansand tingrett dømt til 21 års forvaring. Foto: PRIVAT

Syvbarnsmor om samtaler med undercoveragent: – Dumt pjatt, vas og løgn

AGDER LAGMANNSRETT (VG) Dobbeltdrapstiltalte Elisabeth Terese Aaslie (43) nekter for å ha skrevet til en bekjent at hun drev med «dødslek».

Nå nettopp







Påtalemyndigheten mener den 43 år gamle kvinnen brukte tabletter til å forgifte både sin far og sin tidligere samboer som hun begge er tiltalt for å ha drept.

Samtidig mener de også at hun ved tre tilfeller forgiftet en annen ekskjæreste.

Aaslie nekter for dette, men viser til at hun og mannen festet sammen og ruset seg på alkohol og sovepiller på det gitte tidspunktene.

Ved det ene tilfellet havnet mannen på sykehus. Aktor Ragnhild Helgesen viste i retten fredag til at en sakkyndig lege har estimert at han må ha fått i seg mellom 5 og 30 tabletter med sovemedisinen Stilnoct.

– Hvordan kan han ha fått i seg så mange?

– Ikke så mye nei, men vi hadde kanskje tatt mer.

– Det var jo dine tabletter?

– Ja.

I RETTEN: Elisabeth Terese Aaslie under ankesaken i Agder lagmannsrett. Foto: HANNA HAUG RØSET

Ifølge aktoratet fikk den tiltalte skrevet ut over 2.000 angstdempende eller sovetabletter fra 1997 til 2017.

Tidligere i retten har 43-åringen forklart at hun og den tidligere kjæresten pleide å møtes for å ruse seg.

– Han var veldig ivrig på å komme å få sovetablett, sa Aaslie under sin frie forklaring i retten tirsdag.

Ekskjæresten kjenner seg overhodet ikke igjen i Aaslies versjon. Han er til stede i retten og reagerte ifølge sin bistandsadvokat Anne Rita Meberg med sjokk da han hørte hennes forklaring. Hun sier mannen ikke har hatt for vane å ruse seg på medikamenter overhode.

les også Avviser drapssamtale: Hevder politiet ville betale vitne

«Dødslek»

Denne kvelden spurte en venn av Aaslie hvor hun var og hva hun gjorde i chattemelding på Facebook.

«Dødslek», svarte Aaslie.

– Dødslek er ord jeg aldri har brukt, så det er merkelig. Jeg har aldri skrevet det ordet i hele mitt liv, sier hun i retten.

– Din forsvarer har nevnt autokorrektur-funksjonen som finnes på iPhone. Hadde du iPhone på dette tidspunktet? spør aktor Ragnhild Helgesen

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg aner ikke, svarer tiltalte.

– Er du kjent med om det er autokorrektur i Facebooks messenger-chat?

– Nei.

– Pjatt, vas, løgn

Før Elisabeth Aaslie ble pågrepet hadde politiet gjennom nærmere tre år drevet en hemmelig operasjon med undercoveragenten «Anna».

Agenten utviklet et venninneforhold til tiltalte og de to hadde til sammen med nærmere 50 samtaler som ble tatt opp uten at Aaslie visste noe om det.

I flere av samtalene snakker de to om vitaminkapsler og muligheten for å putte andre stoffer inn i slike.

– Hvor mange får jeg plass til i en sånn en da? spurte undercoveragenten i en av samtalene.

les også «Den gangen jeg ligger på dødsleiet, så kunne det blitt ei saftig bok»

– Fem. Seks. Fire, fem, seks og da sover du godt, svarte Aaslie.

På spørsmål om hvorfor hun sa dette svarte 43-åringen som hun har gjort en rekke ganger tidligere i retten.

– Det er bare masse dumt pjatt, «spinning», vas, løgn, sa hun.

Med spinning viser hun til at hun overfor «Anna» har «spunnet opp» falske historier.

Elisabeth Aaslie nekter straffskyld på alle punkter. Ankesaken mot henne er berammet frem til 29. mai.

22.03.19 18:10