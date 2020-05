Tre innsatte i rømningsforsøk fra Kristiansand fengsel

Tre innsatte ved Kristiansand fengsel forsøkte lørdag å rømme. Den ene klatret seks etasjer ned fengselets fasade og endte opp på taket av Kristiansand tingrett.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 18.50 lørdag kveld.

Tre innsatte fra Kristiansand fengsel skal ha kommet seg ut ved å knuse et vindu, ifølge Fædrelandsvennen, som omtalte saken først.

To av de innsatte snudde igjen og overga seg raskt, mens den siste skal ha fortsatt rømningsforsøket og klatret på utsiden av fasaden fra niende etasje og ned på taket til lokalene til Kristiansand tingrett. Her ble han pågrepet på taket av tredje etasje.

Kristiansand fengsel ligger i åttende, niende og tiende etasje, i samme bygg som Kristiansand politistasjon og tingrett.

– Klokken 19.07 ble mannen pågrepet, før han nådde bakkeplan, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til VG.

– Spesiell situasjon

Rundt 10–12 politifolk deltok i aksjonen, og flere av dem var bevæpnet.

– Vi gjorde det for sikkerhets skyld. Vi visste ikke hva fangene hadde klart å få med seg da de rømte, sier politiets innsatsleder Frank Salvesen til Fædrelandsvennen.

Han innrømmer at dette var en helt spesiell situasjon politiet sjelden opplever.

Mannen som ble pågrepet i tredje etasje satt varetektsfengslet, siktet for alvorlig voldsforbrytelse, da han forsøkte å rømme.

Knuste pleksiglass

De tre fangene kom seg ut i niende etasje ved å bruke en trebenk til å knuse et vindu i fellesområdet, opplyser fungerende avdelingsleder ved Kristiansand fengsel, Kjetil Kallevik til Fædrelandsvennen.

Han forteller at det ikke er gitter i vinduet, men en seig form for pleksiglass som skal være vanskelig å knuse. Her er det en alarm koblet til, som ble utløst umiddelbart.

– De ansatte reagerte umiddelbart og kjapt med både å kontakte politiet og sette i gang arbeid for å pågripe fangene, sier Kallevik.

Han bekrefter at to av de innsatte overga seg raskt, men at den tredje klatret ned fasaden, uten tau eller andre hjelpemidler.

– Det ser ut som om han har brukt de hullene som er i den nye fasaden for å komme seg nedover, sier Kallevik til FV.

Han har ingen informasjon om hvorvidt rømningsforsøket skjedde spontant eller var planlagt.

De innsatte er nå under kontroll, og det vil bli opprettet sak med avhør fra politiet.

Så at det var en mann på taket

Eva Henriette Dean var vitne til hendelsen lørdag ettermiddag.

– Jeg har leilighet rett over politistasjonen. Plutselig ser jeg ut av vinduet, og så at det var en mann på taket og masse politifolk i gata, forteller hun.

Dean fikk ikke med seg hvordan mannen hadde kommet seg opp på taket.

– Da jeg fikk øye på han ropte politiet på han og ba han gå bort fra kanten og komme ned. Da gikk han lenger inn på taket, og slik jeg forstod det ble han hentet av politiet på andre siden, sier hun.

Publisert: 10.05.20 kl. 10:08

