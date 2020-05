FORNØYD: Kenneth G. Johansen er allerede fornøyd med smitteverntiltakene på T-banen– Her går dørene opp av seg selv så det blir lite kontakt og fare for smitte, sier han. Foto: THOMAS ANDREASSEN

– Vi er avhengige av passasjerenes egen dømmekraft

Kollektivleverandørene mener folk flest også må ta ansvar hvis man skal kunne følge de nye rådene om halvfulle busser, tog og trikker. Passasjer Kenneth G. Johansen (28) mener det er et kjempeflott tiltak.

Helsedirektoratet har i dag gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, som buss, tog, trikk. Det anbefales blant annet at opptil halvparten av passasjerkapasiteten benyttes for å ivareta avstand.

VG møter Kenneth G. Johansen (28) på Jernbanetorget i rushtiden tirsdag ettermiddag. Han ser positivt på tiltaket.

– Det er et kjempeflott og fornuftig tiltak, sier han.

Johansen roser også tiltakene som allerede er på plass.

– Sporveiene er dyktige, og det har gått bra hittil. Her går dørene opp av seg selv så det blir lite kontakt og fare for smitte.

Andre anbefalinger i veilederen er blant annet:

Ansatte og passasjerer med symptomer på luftveisinfeksjoner, og personer som er i karantene eller isolasjon, skal holde seg hjemme.

Virksomhetene bør plassere ut hånddesinfeksjonsmiddel, tørkepapir og avfallsdunker og sørge for god rengjøring.

Passasjerer bør stå/sitte spredt, for eksempel på annethvert sete, for å kunne holde god nok avstand til hverandre. Minst en meters avstand anbefales. Husstandsmedlemmer kan sitte sammen.

I drosjer bør passasjerer sitte i baksetet.

RUSHEN: VG møter Kenneth G. Johansen på T-banestoppet Jernabanetorget i Oslo rundt klokken 17:00. Foto: THOMAS ANDREASSEN

– Avhengige av passasjerenes dømmekraft

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, forteller at de mottar veilederen med glede fordi den gir sikkerhet rundt hvordan situasjonen skal håndteres.

Han forteller at det til nå ikke har vært noen utfordring å kjøre tog med 50 prosent av passasjerkapasiteten ettersom mellom 80 og 90 prosent av passasjerene har vært borte i perioden.

– Nå forbereder vi merking av seter vi ikke ønsker at skal benyttes. Vi har bestilt merkene og håper å få gjennomført dette i løpet av uken.

Kommunikasjonssjefen forteller at det ikke er blitt vurdert å sette inn ekstra personell for å sørge for at togene ikke er mer enn halvfulle.

– Det er ikke sånn at vi kan stå og si at du er en for mye, du må gå. Så vi kommer til å merke seter i henhold til veilederen og oppfordre folk til å følge smittevernreglene. Vi er avhengige av passasjerenes egen dømmekraft og at hver enkelt følger smittevernreglene. Vi kan ikke håndheve reglene for folk.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa under en pressekonferanse tirsdag at det er viktig at de som har ansvar for offentlig kommunikasjon sørger for godt smittevern når vi nå forsiktig gjenåpner samfunnet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa under samme pressekonferanse at transportbransjen må være tydelige i merking av hvilke seter man kan og ikke kan sitte på for å sørge for at transportmidlene holdes halvfulle.

FULLT: En frustrert VG-leser tok dette bildet i morgenrushet i slutten av mars, etter at antallet avganger i Oslo ble redusert. Nå er kollektivtilbudet tilbake til normalen i hovedstaden. Foto: Privat

Vil markere stå- og sitteplasser

Pressevakt i Ruter, Sofie Bruun er også positivt til veilederen, men sier at de trenger litt tid til å studere den før de kan kommentere den nærmere.

Hva vil dere gjøre for å sørge for at det kun er 50 prosent av kapasiteten om bord på buss eller trikk?

– Noen av tiltakene har vi allerede formulert på nettsidene våre. Blant annet kommer vi til å markere hvor man kan stå og hvor man ikke skal sitte. Vi kommer også til å minne om at det er en plassbegrensning ved å bruke plakater, skjermene og høytallermeldinger.

– Vil dere nekte folk å gå om bord?

– Vi får forsøke etter beste evne, men nå prøver vi å hjelpe folk med å se når man ikke skal gå om bord ved å merke hvor man ikke skal sitte.

Bruun påpeker også at det fremdeles gis råd til publikum om at man ikke skal reise hvis man absolutt ikke må og forsøke å vente på neste buss dersom transportmiddelet fylles opp.

Mener det er utfordrende å styre kapasiteten

Kommunikasjonsdirektør Grethe Opsal i AtB, som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, sier at de allerede har innført mange av tiltakene i veiledningen, men at det mest utfordrende vil bli å kontrollere kapasiteten om bord.

– Det er en utfordring å kunne styre akkurat 50 prosent kapasitet. Samtidig er det en veileder og vi må se hvordan vi på best mulige måte kan veilede kundene til å spre seg.

Opsal forteller at de har brukt billettkontrollører til å veilede kunder ved knutepunkter de dagene det har vært behov for det.

– Selvfølgelig anbefaler vi også å ikke reise kollektivt, men vi ser at flere reiser og derfor veileder vi kundene til å vente på neste avgang. Vi vil også vurdere om vi vil sette inn ytterligere tiltak.

Opsal påpeker at hver enkelt reisende også må ta ansvar for smittevern og hvordan de forholder seg til det.

Pressekontakt i Skyss/Kringom, som har ansvaret for kollektivtilbudet i Vestland, Ingrid Dreyer skriver i en SMS til VG at de ikke har rukket å gjøre seg kjent med detaljene i veilederen ennå, men at det ser ut til at de allerede har implementert mange av tiltakene.

På hjemmesiden deres står det blant annet at folk ikke skal sitte på avsperrede seter og at det er passasjerenes eget ansvar å holde god avstand til dem rundt seg.

Ingen prisøkning

På spørsmål om hvem som skulle betale for at kun halvparten av kapasiteten skal utnyttes, svarte Hareide tidligere tirsdag:

– Vi legger opp til det samme prisnivået, i hvert fall i 2020 på de tjenestene som ligger der. Det er også gitt en betydelig støtte både til fylkene som driver kollektivtransport. De har allerede fått én milliard fra Stortinget. Det er naturlig nok en problemstilling regjeringen ser på i dialog med fylkene.

Senere tirsdag gikk Kollektivtrafikkforeningen ut med et krav om 6 milliarder i revidert nasjonalbudsjett på grunn av store tap i billettinntekter og ekstra kostnader til smitteverntiltak. Det skriver NTB.

Publisert: 05.05.20

