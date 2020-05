PROTEST: Kunstverket var synlig ved Y-blokka i regjeringskvartalet tirsdag morgen. Foto: Gøran Bohlin, VG

Satte opp trist Picasso utenfor Y-blokka

Etter Listhaug-bråket kaster kunstneren seg inn i nok en debatt - rivingen av Y-blokka i Oslo.

Gatekunstneren AFK er kanskje mest kjent for sitt omstridte bilde av Sylvi Listhaug. Nå har han satt opp et nytt kunstverk i protest mot rivingen av Y-blokka i Oslo.

– Nylig forstod jeg betydningen av denne bygningen. Hvis det ikke var for min egen kunnskapsløshet, ville jeg blitt med i kampen for lenge siden, sier kunstneren i en e-post til VG.

– Skjending

Kunstverket forestiller en trist Picasso på gjerdet ved Y-blokka, som regjeringen har besluttet at skal rives. Y-blokken inneholder flere murmalerier som Pablo Picasso og Carl Nesjar har laget sammen. Kunstverkene skal etter planen tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet.

– Jeg tror han (Picasso journ. anm.) ville blitt knust av den norske regjeringens avgjørelse om å ødelegge et symbol på sosialdemokratiet og skjendingen av hans kunstverk, sier kunstneren.

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

– Det er blant annet lagt vekt på at utsatt iverksetting vil forårsake betydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige og være til hinder for gjennomføring av politisk fattet vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har også lagt vekt på at søksmål høyst sannsynlig ikke vil få et annet utfall enn at reguleringsplanen og rammetillatelsen opprettholdes som gyldige, heter det fra departementet.

Sier det er fjernet

Dagen etter at kunstverket ble satt opp mandag, har kunstneren selv fått beskjed om at verket er fjernet.

– Y-blokka-saken er kompleks. Folk flest skjønner ikke hvorfor det å rive bygningen er en dårlig idé, på så mange plan. Med dette verket håper jeg at andre kunstnere vil dekorere veggen og uttrykke seg selv, fortsetter kunstneren.

Det var i 2018 at AFP satte opp sitt kanskje mest kjente verk - som forestiller Sylvi Listhaug på korset på en vegg i Bergen. Kunstneren er anonym og VGs kontakt med ham har gått gjennom Gategalleriet som fører kunsten hans.

Den gang ga VGs anmelder kunstverket terningkast tre.

Publisert: 05.05.20 kl. 12:31 Oppdatert: 05.05.20 kl. 12:48

