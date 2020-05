NYE VANER: Mange har blitt vant med videomøter, inkludert HR-sjef Anne Flagstad i Telenor. Foto: Privat

Begynner å slippe ansatte tilbake på jobb: – Strengere på avstand enn myndighetene

Når Norge gradvis åpner opp igjen øyner mange slutten på hjemmekontortilværelsen, men bedriftene skynder seg langsomt.

– Den siste uken har vi tillatt flere som har et behov for det å komme på kontoret. Nå er vi nede på 85 prosent i hjemmekontor – med ca. 200 flere tilbake på kontoret, sier Anne Flagstad, leder for HR i Telenor Norge.

VG har snakket med flere av Norges største bedrifter om når de planlegger å slippe ansatte tilbake på jobb, nå som regjeringen åpner opp Norge igjen.

Hittil har omtrent 90 prosent av de ansatte hos Telenor vært hjemme. Omtrent 500 personer med kritiske stillinger har vært fysisk på jobb.

Men selv om regjeringen har åpnet for at flere skal kunne komme tilbake til kontorene, og samtidig redusert rådet om avstand til andre fra to til en meter, holder Telenor litt igjen i tøylene.

– Vi har valgt å være strengere på avstand enn myndighetene i arbeidssonen – vi opprettholder to meter der ansatte skal sitte over lengre tid, for å være på den sikre siden. Gjennom hele denne tiden har vi prøvd å være litt strengere enn det myndighetene har lagt opp til, sier Flagstad.

For hvis det skulle komme en ny smittebølge, må bedriftene være forberedt på å kunne måtte rulle tilbake igjen. En regel på to meters avstand på jobb, innebærer for Telenor at det bare er plass til 25 prosent av medarbeiderne på jobb samtidig.

– For alle praktiske formål kommer vi til å ha folk på hjemmekontor i hvert fall ut mai, så får vi se hvordan det blir med nye retningslinjer fra myndighetene. Helt normalt tror jeg ikke det blir.

Flagstad sier dessuten at hjemmekontor har fungert overraskende godt for mange, og at man har utviklet nye måter å jobbe på til tross for noen utfordringer.

– Jeg tror folk tenker litt annerledes om hvordan man kan gjennomføre oppgaver. Fremover tror jeg vi vil se en miks hvor flere ønsker å jobbe i hjemmekontor, og vi vil åpne for at folk skal få lov til det. Vi er opptatte av at folk skal føle seg trygge.

HJEMMETRENING: Hovedregelen i Equinor er fortsatt hjemmekontor. Her er Morten Eek i Equinor på sitt hjemmekontor/treningsrom. Foto: Johanna Eek

Starter med tre kontorer

Equinor starter en gradvis gjenåpning fra den 18. mai. De har valgt ut tre kontorer de starter med: Harstad, Rotvoll i Trondheim, og kontorer knyttet til landanlegget Sture og Kollsnes i Øygarden i Hordaland.

– De er valg litt ut fra smittebildet i regionen de er i. De har også flere pendlere, så vi er avhengige av å planlegge litt ut fra det og, sier pressetalsmann Morten Eek.

Han sier ambisjonen er at alle kontorene i Norge skal være gjenåpnet innen sommeren, uten at det betyr at alle vil være fult bemannet. Hittil har hovedregelen vært at alle som kan skal jobbe hjemmefra.

– Enkelte kontorer har bortimot 5000 ansatte – så hvordan man praktisk skal gjennomføre dette er noe av det vi planlegger nå. Vi må sørge for at en imøtekommer kravene fra myndighetene, opprettholde anbefalinger om avstand mellom hver enkelt, og vi har lagt forholdene til rette så det er lett å holde det rent og unngå smitte, sier Eek.

– Når man først har startet en gradvis og forsiktig åpning, ønsker vi å kunne fortsette den. Smitteutviklingen ellers i samfunnet og retningslinjene til myndighetene vil definere tempoet.

Ikke satt dato

Elkem har som flere andre firmaer ikke satt noen konkret dato for når de kontoransatte kan komme tilbake på jobb. Selskapet understreker at det er viktig å støtte opp om norske myndigheters arbeid for å bekjempe Covid-19.

HJEMMEKONTORET: Hans Iver Odenrud, kommunikasjonsansvarlig hos Elkem, her på hjemmekontoret. Foto: Privat

– Våre kontoransatte arbeider fortsatt i hovedsak fra hjemmekontor. Ved våre norske verk har vi tilrettelagt for at ansatte er blitt godt ivaretatt, samtidig som produksjonen er opprettholdt. I lys av den gradvise gjenåpningen som nå gjøres, forbereder vi også for en gradvis tilbakekomst fra hjemmekontor med risikoanalyser og tiltak som skal sikre at FHIs anbefalinger blir fulgt, skriver kommunikasjonsansvarlig Hans Iver Odenrud i en e-post.

Det samme gjelder bryggeriet Ringnes: Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard sier til VG at de jobber med å få på plass tiltak som sikrer at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte, i tråd med myndighetenes smittevernkrav og forventninger til hygienetiltak.

– Som mange andre bedrifter har signalisert, har også vi ambisjoner om å gradvis, kontrollert og frivillig ta i bruk kontorene. En kontoråpning vil skje over tid, og med fortsatt betydelig bruk av hjemmekontor. Nøyaktig tidspunkt er ikke besluttet ennå, sier han.

JOBBER VIDERE: Nicolay Bruusgaard i Ringnes, sier bryggeriet jobber med å få på plass tiltak som gjør at folk kan vende tilbake fra hjemmekontoret på en trygg måte. Foto: Privat

Schibsted har heller ikke tatt noen beslutning om når folk flest kan komme tilbake. I dag jobber kun et fåtall av de ansatte «på huset».

– Men vi er ganske sikre på at det blir gradvis, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum og legger til at de nå vurderer om de kan åpne opp noe mer for fysiske møter der hvor det er viktig å kunne møtes ansikt til ansikt.

FORTSATT FOLKETOMT: Få Schibsted-ansatte har fått vende tilbake fra hjemmekontorene. Foto: Kyrre Lien

Fraråder kollektivtrafikk

Yara har begynt å ta i bruk hovedkontoret på Skøyen i Oslo etter å ha hatt hjemmekontor siden den 12. mars.

– Man kan bli enige i hver avdeling og ha en rotasjon blant de ansatte der 20 prosent kan være tilbake på kontoret og resten har hjemmekontor. Vi har ikke noen konkret plan for når alle skal være tilbake, men det skal tas gradvis og rådene fra myndighetene følges, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal.

Som de andre bedriftene VG har snakket med har de innført tiltak som ferdigpakket niste i stedet for buffélunsj, og de holder to meter avstand mellom stolene i kantinen.

– Det er begrensninger på hvor mange som er i samme rom på samme tid, og det skal være én person i heisen av gangen. Vi fraråder å bruke kollektivtrafikk og oppfordrer til å gå, sykle, eller kjøre egen bil, sier Nordal.

I GANG: Flere ansatte har begynt å komme på jobb på Yaras hovedkontor på Skøyen, men de rådes til å ikke reise kollektivt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fortsatt mye hjemmekontor

Også hos Norsk Hydro er det fortsatt hjemmekontor for dem som kan, men de jobber som alle andre med en plan for hvordan folk skal komme tilbake.

– Vi har mange tusen ansatte i Norge og mange jobber i produksjonsanlegg hvor de fortsatt produserer. Men de som har hatt mulighet til å jobbe hjemmefra har gjort det, sier informasjonsdirektør Halvor Molland.

Han opplyser at de ser for seg å fortsette med hjemmekontor noen dager til for så å konkludere tidlig neste uke med hensyn til når folk kan komme tilbake.

– Vi har ikke satt en dato ennå, sier Molland og legger til at det nok blir en gradvis oppstart.

IKKE BARE HJEMME: De som jobber i produksjonsanlegg kan ikke like enkelt ha hjemmekontor. Bildet fra 2019 viser Norsk Hydros anlegg for aluminiumsproduksjon på Karmøy. Foto: Gwladys Fouche / Reuters

Ved konsernets hovedkontor på Vækerø er det en del p-plasser slik at de som har mulighet til det, og så langt det er plass, kan bruke bil i stedet for kollektiv transport.

I DNB oppfordres også de ansatte til ikke å ta kollektivtransport til og fra jobb.

– Foreløpig er fortsatt beskjeden til ansatte i DNB at de som kan ha hjemmekontor oppfordres til å ha det, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald som selv sitter hjemme. Men det er en del bankfunksjoner som krever at folk er på plass.

– Vi har foreløpig ikke en konkret dato. Det er naturlig å tenke at det vil skje gradvis og at man kanskje får en praksis hvor halvparten av avdelingen er på jobb mens den andre halvparten er hjemme, men det er litt tidlig å si. Vi har ikke fått noen endelige retningslinjer.

Orkla åpner forsiktig

Orkla opplyser at det i hovedsak fortsatt vil være hjemmekontor for ansatte ved hovedkontoret på Skøyen i Oslo en stund fremover.

– Fra 18. mai vil vi starte en gradvis gjenåpning av hovedkontoret kun for enkelte fagfunksjoner. Det gjelder blant annet for ansatte som jobber med produktutvikling og som trenger tilgang til kjøkken eller laboratorium, de som jobber med emballasjeutvikling og markedsføringsmateriell og andre fagfunksjoner som har behov for å være fysisk til stede på kontoret, og hvor det ikke er like enkelt å utføre arbeidsoppgavene hjemme, skriver kommunikasjonsdirektør Kari Westersund i en e-post.

VED KJØKKENBORDET: Kari Westersund, kommunikasjonsdirektør i Orkla, sitt hjemmekontor består av en laptop på kjøkkenbordet. Foto: Privat

Frem til denne datoen skal innføre ekstraordinære renholdsrutiner og sikre at alle smitteverntiltak er på plass, blant annet sikre man kan overholde minst en meters avstand til andre gjennom hele arbeidsdagen.

Orkla skal også forsøke å skaffe nok parkeringsplasser og tilrettelegge for dem som vil sykle til jobb, slik at ansatte ikke må reise kollektivt.

– Alle som kommer tilbake på jobb skal føle seg trygge og vite at alle smitteverntiltak er ivaretatt, skriver Westersund.

Entra opplyser at deres kontorer åpner gradvis igjen.

– I hovedsak jobber våre ansatte på hjemmekontor, men vi har nå åpnet for at et begrenset antall ansatte av gangen kan vende tilbake til kontoret, skriver kommunikasjonssjef Ida Kr. Schlotterbeck i en e-post.

Blant retningslinjene for «gjenåpningen» er å holde to meter avstand i møterom og kontorplasser samt tilrettelegge for at øvrige smittevernregler følges. Andre tiltak er å holde en meter avstand til andre og ta trappen hvis man kan. Hvis ikke, hold en meter avstand i heisen.

– Vi oppfordrer ansatte om å ikke å reise kollektivt til kontoret, om du må ber vi om at det gjøres utenfor rushtider. Vi tilrettelegger for å bruke bil og sykkel eller gå/løpe, skriver Schlotterbeck.

Publisert: 09.05.20 kl. 04:54

