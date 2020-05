KREVER TILTAK: Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen krever tiltak for å redde reiselivsbransjen i økonomisk krise. Foto: Terje Bendiksby

Virke om reiseliv: Refusjoner på fem milliarder kroner

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke anslår at flere av pakkereisearrangørene vil gå konkurs i juni om ikke regjeringen kommer med en løsning.

Nå nettopp

En løsningen har allerede blitt iverksatt for å hjelpe de som må betale tilbake avbestilte turer. Pakkereisearrangørene fikk nemlig utsatt fristen for tilbakebetaling til kunden fra 14 dager til tre måneder etter coronakrisen førte til full inntektstopp i reiselivsbransjen.

– Vi var veldig skuffet over at vår egen statsråd Kjell Ingolf Ropstad var villig til å foreslå en lovendring som fører til svekkede vilkår for forbrukere, spesielt når det faktisk finnes andre alternativer. Men vi har ikke gitt opp håpet, sier direktør i Forbrukerrådet Ingen Lise Blyverket om løsningen som kom på plass 24. april.

Bakgrunn: Utsetter fristen for tilbakebetaling: – Svært skuffet

Virke var på den andre siden glad for at pakkereisearrangørene fikk et etterlengtet pusterom, men allerede da skulle de ha likt å se en annen løsning som gagnet både forbrukeren og bransjen.

– Dette er en situasjon vi må løse. Vi forventer at regjeringen kommer med tiltak for pakkereisearrangørene i revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Selv om regjeringen har kjøpt seg tid med fristutsettelsen, er det ikke lenge til selskapene må begynne å refundere forbrukerne. Det skjer allerede i starten av juni, sier administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen til VG.

– En del selskaper vil gå konkurs i juni om ikke en god løsning kommer.

les også – Norsk luftfart kan være endret for alltid

Fem milliarder i refusjons

Totalt fra månedene mars til oktober har Virke estimert at selskapene til sammen skal refundere fem milliarder kroner, opplyser Kristensen. Men han påpeker at dette tallet vil gå noe ned i løpet av sommeren og høsten.

Selv med utsatt frist for tilbakebetalinger sitter pakkereisearrangørene i en skvis.

– Det er helt for jævlig å skulle sitte på kundene våre sine penger bare for at vi skal overleve, sier Christian Bolstad i reisebyrået Cowboyreiser.

JÆVLIG: Christian Bolstad og konen eier reiseselskapet Cowboyreiser. Han synes det er helt for jævlig å ikke kunne refundere kundene raskt. Foto: Privat

Cowboyreiser er et lite pakkereiseselskap som eies av Bolstad og hans kone. Ved inngang av 2020 hadde de en omsetning på 5,6 millioner kroner, bestillingene rant inn og pengene brukte de på ytterlig markedsføring. Så kom krasjet.

– Vi er egentlig en liten sunn bedrift. For oss betyr hver enkelt kunde noe. Vi kjenner dem nesten. Men i dag ble den første dagen gang jeg måtte benytte med av den nye tilbakebetalingsfristen. Vi har ikke råd til noe annet, forteller han.

Forbrukerne må vente med å få refundert reisene sine: Vurderer å låne 332 millioner av pakkereisekunder

Aller helst vil han betale tilbake alle reiser så fort de blir kansellert, men siden utgiftene til refusjoner i dag ikke dekkes av krisepakkene til regjeringen, blir det bare mer og mer utfordrende. Nå håper Bolstad på tiltak fra regjeringen.

les også Skjenkingen i Oslo åpner 6. mai: – Oslo-folk har vært flinke

– Uakseptabelt

Da barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad annonserte den midlertidige endringen i pakkereiseloven som utsatte fristen for tilbakebetaling, sa han også at den løsningen var for å gi selskapene pusterom.

– Nå gir vi bransjen et tydelig pusterom, mens vi får på plass en langsiktig ordning. Når den er på plass og man begynner å få støtte, så vil man også kunne håndtere tilbakebetaling, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG.

NØDLØSNING: Direktør i Forbrukerrådet Ingen Lise Blyverket mener regjeringens endring i pakkereiseloven var en nødløsning for å redde pakkereisearrangørene som ingen ønsket. Foto: Siv Dolmen / Siv Dolmen

Blyverket i Forbrukerrådet mener det er helt avgjørende at en langsiktig ordning kommer på plass og ikke minst at den må føre til reversering i endringen i pakkereiseloven, slik at bransjen igjen må refundere forbrukerne innen 14 dager.

– Det virker helt uakseptabelt at forbruker blir gjort til ufrivillig långiver i en situasjon der mange er blitt permittert og trenger pengene og den beskyttelsen forbrukerrettighetene gir, sier hun til VG.

– Ikke fly i lufta

Flere pakkereisearrangører rapporter om at flyselskapene ikke refunderer kansellerte bestillinger.

– Vi har betalt forskudd på flyreiser. Når alt stopper opp vil kundene ha tilbake penger, underlagt EU-lovgivning må flyselskapene refundere, men de gir bare blanke og myndighetene lar dem gjøre som de vil. Derfor har også vi utestående penger i flyselskapene, sier Gunnar Grosvold daglig leder i pakkereiseselskapet Escape Travel.

– Vi er bindeleddet ut mot forbrukeren, vi får ikke penger tilbake fra flyselskap og er under press - forbrukeren vil ha tilbake pengene sine.

les også Ny mulighet for Norwegian

Escape Travel er et av de største pakkereiseselskapene i Norge. De omsatte for om lag 460 millioner kroner i Norge i 2019.

– Staten støtter frisører, ikke noe vondt om frisører, men så vet man også at det øyeblikket frisørene åpner dørene, er det smekk fullt. Sånn er det ikke med reise, når vi åpner, så er det ikke fly i lufta. Vi er pålagt å betale tilbake, men vi har ikke inntekt.

– Hva synes du om at det til slutt er forbrukeren som sitter igjen med store utestående summer?

– Hadde de ikke utsatt fristen hadde alle turoperatører gått konkurs, og da måttet kundene ventet på penger fra reisegarantifondet og kanskje tidligst fått pengene til jul, sier Grosvold.

Publisert: 07.05.20 kl. 15:03

Les også

Fra andre aviser