Bjørn Brodwall er advokat og styreleder i Tom Hagens største selskap, Elkraft. Foto: Lillestrøm Venstre

Tom Hagens styreleder til VG: – En tragedie

– Det er en tragedie, uansett hva som viser seg er tilfelle når politiet er ferdig med etterforskning av saken, sier styreleder Bjørn Brodwall.

Oppdatert nå nettopp

Tom Hagen (70) ble tirsdag morgen pågrepet av politiet. Hans kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen er en av Norges rikeste personer etter å ha bygget seg en formue på krafthandel.







Forretningsforbindelsene hans reagerer sterkt på nyheten om pågripelsen.

– Dette var en sjokkartet melding å få, sier Marius Nerby, daglig leder i Elkraft, en av Tom Hagens mest innbringende virksomheter.

– Jeg fikk vite dette nå for et kvarter siden, og har ikke fått summet meg helt ennå, men det er klart at vi er sjokkert, sier han til VG tirsdag morgen.

les også Dette er Lørenskog-saken

– Det er en tragedie, uansett hva som viser seg er tilfelle når politiet er ferdig med etterforskning av saken, sier Bjørn Brodwall.

Han er advokat og styreleder i Elkraft.

– Prinsippet om uskyld inntil det motsatte er bevist gjelder i norsk rett, og jeg vil ikke si mer om saken enn det, sier Brodwall.







Politiet bærer ut esker fra Futurum tirsdag morgen, hvor Tom Hagen har sin arbeidsplass.

Tore Skansen, som bor like ved Tom Hagen, sto kort tid etter pågripelsen i vinduet og så på polititjenestepersonene ved Hagens hus.

– Hva tenker du om at han er pågrepet?

– Det har jo vært i bevisstheten hele tiden, mer enn det vil jeg ikke si. Jeg synes det er synd hvis det skulle vise seg at dette er han. Da er jo plutselig begge to borte, sier Skansen.

Han har fulgt med i lokalavisene, og sier at han har tolket de siste nyhetssakene i den retningen det gikk.

– Jeg synes det er synd hvis de ikke finner henne.

NABO: Tore Skansen bor like ved Tom Hagen. Tirsdag morgen observerte han politiet ved Hagens hus. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 28.04.20 kl. 09:48 Oppdatert: 28.04.20 kl. 10:01

Fra andre aviser