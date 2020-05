PUSTEHJELP: Ørjan Vik fra Stord er en av dem som tidlig testet positivt for coronaviruset. Foto: PRIVAT

Ørjan om coronatabu: – Forstår at folk ikke vil prate om sykdommen

HAUGESUND (VG) Ørjan Vik (46) fra Stord var innlagt med corona. Han tror mange synes det er tabu å snakke om smitten, men følte selv at han hadde plikt til å si ifra.

Ørjan Vik fra Stord kom hjem fra en skitur i Østerrike onsdag 4. mars. To dager senere deltok han på Haugalandskonferansen med om lag 500 deltagere. Omtrent samtidig kom Østerrike på listen over land med utbredt smitte, og uken etter begynte Vik å kjenne symptomer. Over helgen kom beskjeden: Vik testet positivt på coronaviruset.

SKITUR: Da VG snakket med Ørjan Vik var han på hytta si i Vågslid med familien. Her går han på skiturer og holder formen ved like. Foto: PRIVAT

På sykehus i tolv dager

Da han først åpnet opp om smitten, til Haugesunds Avis, var han i god fysisk form. «En pjusk mann, 45», sa han til lokalavisen. Men sykdommen blusset opp de neste dagene. I tre netter lå Vik hjemme med en feber han beskriver som mellom 40 og 41 grader. Lørdag 14. mars, en uke etter konferansen, måtte han på sykehus.

– Jeg lå på sykehus i tolv dager. Av de tolv dagene var jeg koblet til «pustemaskin» i fire dager. Jeg var vel ganske fraværende og lå med oksygentilførsel hele tiden. Jeg var så sterkt medisinert at jeg lå med migrene i fire dager etter jeg ble skrevet ut av sykehuset, sier Vik på telefon fra hytta si på Vågslid.

Det var samvittigheten han følte overfor de andre konferansedeltagerne som gjorde at han følte plikt til å si ifra. Der var det folk i alle aldre, og muligens personer i risikogruppen.

– Jeg visste jo at jeg hadde vært i kontakt med mange på konferansen. Det var litt ubehagelig å tenke på det, så jeg bestemte meg i grunnen tidlig for å stå frem. Jeg ville ikke sitte med samvittigheten for å ha smittet andre, uten at de visste de var i faresonen. Og historien viser jo at jeg har smittet kollegaer og sikkert andre som var der, sier Vik.

HAUGALANDSKONFERANSEN: Om lag 500 personer deltok på Haugalandskonferansen i Haugesund tidlig i mars. Foto: Grethe Nygaard

Tabubelagt

Kommuneoverlege i Haugesund Jostein Helgeland tror mange synes det er vanskelig å være åpen om nettopp det å være smittet.

– Det er jo så nytt, og man vet ikke så mye om dette. Usikkerheten er ganske stor. Man vet jo ikke hvordan folk rundt vil reagere, forteller han fra kontoret sitt på legevakten i Haugesund. Utenfor er det satt opp et eget coronamottak med et test-telt.

TRAVLE DAGER: Kommuneoverlege i Haugesund Jostein Helgeland forteller om travle dager på kontoret de siste ukene. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Helgeland er som kommuneoverlege mye i kontakt med de smittede i området. Inntrykket Helgeland sitter med, er at de fleste smittede synes det er svært ubehagelig å prate om det. De er ifølge Helgeland særlig bekymret for å ha smittet andre.

– Folk vil helst holde seg langt unna viruset, og da er det nok ekstra tøft for dem som er coronasmittet. Man kan føle at man er grunnen til at andre blir smittet eller satt i karantene, sier Helgeland og legger til:

– Det skal godt gjøres å si at noen har direkte skyld i å være smittet. Det handler stort sett om tilfeldigheter.

Gjorde at flere fikk testet seg

Vik sier at han aldri har angret på sin egen åpenhet rundt å være coronasmittet. Tilbakemeldingene fra både familie, venner og andre har vært positive.

– Flere ble oppmerksomme på at det faktisk var smitte på konferansen. I den tiden var det svært få som fikk testet seg, men etter at jeg sto frem, kunne folk si at de hadde vært på konferansen og da ble de testet.

Han har likevel forståelse for at andre ikke ønsker å dele.

LOKALT UTSTYR: Jostein Helgeland viser frem utstyret ved teststasjonen i Haugesund. Her er alt fra smittevernutstyr til selve testredskapene. Flere av redskapene er lokalt laget i Haugesund. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

– Ingen står alene lenger

– Jeg er en etablert familiemann. Hadde jeg vært 25–26 år gammel, og kanskje på søken etter kjærligheten eller nye bekjentskap, hadde det nok vært verre. Det er nok en frykt for å bli stigmatisert. «Jeg burde aldri gjort ditt, jeg burde aldri gjort datt..» Det finnes ingen fasit på hva som er rett eller galt, og jeg forstår at folk ikke vil prate om sykdommen, sier Vik.

Kommuneoverlege Helgeland sier at man som smittet ikke har noen grunn til å føle på skam.

– Det er ingen som står alene lenger. Men kanskje det må bli flere smittet for at det skal kunne snakkes om. Kanskje må vi opp i 30, 40 kanskje 50 prosent før det ikke blir farlig lenger. Da er man en del av flertallet, sier han.

– Føler meg ganske fin

Tallene viser at det nå er opp under 8000 personer som er bekreftet smittet av coronaviruset i Norge. Det etter de første ukene med minimumstesting. Nå har imidlertid helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lagt seg på en ny linje: Alle som har symptomer på covid-19, skal testes.

Vik forteller at også kona fikk påvist viruset. Barna hans ble aldri sjekket, men han tror at også de var smittet. Totalt satt familien i isolasjon og karantene i et vindu på fem uker, og nå er samtliges form bedre.

– Jeg har jogget både fem og ti kilometer flere ganger, syklet og gått på skiturer. Jeg føler meg ganske fin. Kanskje ikke 100 prosent, men ganske fin i formen. «Alt blir bra» er vel budskapet som står klistret over alt i Norge nå, og det viser seg igjen hos oss, hvert fall, sier Vik.

