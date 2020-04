ÅPEN: Barna leker i Espira Tjøsvoll i Karmøy kommune tirsdag formiddag. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Barnehagestyrer to dager etter smitteutbruddet i Karmøy: – Alle kjenner på det

KARMØY (VG) I helgen testet 23 av 26 personer positivt på coronaviruset i Karmøy kommune. Nå åpner barnehagestyrer, kommuneoverlege og rådmann opp om sjokkbeskjeden.

Oppdatert nå nettopp

Søndag gikk Karmøy ut med en melding om at en ung, voksen person testet positivt på coronavirus. Det medførte at kommunen valgte å ta ytterligere 26 tester, hvor 23 av dem ble positive. Syv av de positive testene var på barn i to forskjellige barnehager.

– Hverdagen er helt ny. Alle kjenner på den der; «har vi gjort en god nok jobb?». Det har de absolutt gjort, og vel så det, forteller barnehagestyrer i Espira Tjøsvoll Astrid Torsnes Thorbjørnsen til VG.

Klikk for å aktivere kartet

Espira Tjøsvoll er en av de to barnehagene med barn som fikk påvist coronasmitte i helgen. Da VG ankommer barnehagen i lunsjtid tirsdag, er det strålende vær med sol, og ikke minst barn som stråler på den store uteplassen.

les også 50–60 personer i karantene i Karmøy: – Trygg på at alle relevante nå er i karantene

«Politi-tikken» er leken det går i, får VG høre fra barna som løper rundt helt bekymringsløst. Men Thorbjørnsen legger ikke skjul på at flere av barna har hatt spørsmål om pandemien som herjer i landet.

– Det er mange av de eldste barna som kan gi inntrykk av at de er redde og har spørsmål. Noen synes også det er rart at mamma sitter i møte på pc hjemme hele dagen også. Da er det vår oppgave å ta vare på barna og gi de trygghet i barnehagen, sier hun.

STOLT: Barnehagestyrer Astrid Torsnes Thorbjørnsen er stolt av barnehagen hun styrer. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Hun er svært stolt over jobben hennes ansatte i barnehagen har gjort.

– Jeg er stolt over måten vi har jobbet på og stolt over hvordan vi har fulgt smitteveilederen til punkt og prikke. Jeg er stolt over arbeidet som er gjort i kommunen. Det er ikke gjennom barnehagen smitten har oppstått. Og ja, jeg er så stolt over jobben vi har gjort sammen.

Se bilder fra barnehagen her:























– Det blir veldig nært og ekte

Da smittebeskjeden ble offentliggjort søndag ettermiddag, var kommunen i gang med sporingen av mulige smittede, og med å finne eventuelle personer som måtte i karantene.

Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse forteller om en spesiell helg i Karmøy kommune.

– Det blir veldig nært og ekte. Dette var ikke bare noe man leste i avisen. For oss som er lokalkjente, så vet vi hvor tett det er lokalt, og da blir det bekymringer.

SØKELYS: Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse håper smitteutbruddet som var i Karmøy kommune i helgen vil være tankevekker for resten av landet. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Og med bekymringer kommer også frustrasjon.

– Men de fleste klarer å forholde seg til situasjonen på en fin måte, men vi har sett at det gjerne kommer som et resultat av god informasjonsflyt. Vi må være tilgjengelige for folk, og svare på de som de lurer på, sier Haga Nesse i en sal i Karmøy rådhus.

Beskjeden kom én uke etter barnehageåpning, og dagen før skoleåpning kom beskjeden.

– Jeg håper kanskje dette er en vekker på at det ikke er over, sier kommuneoverlegen.

RÅDMANN: Rådmann i Karmøy kommune Vibeke Vikse Johnsen er fornøyd med tilliten befolkningen viser til kommunen. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Sender barna på skole og i barnehager

Til tross for smittetilfellene som ble kjent i helgen, er det mange barn som leker i barnehagen da VG er på besøk. Rådmann i Karmøy kommune Vibeke Vikse Johnsen er glad for å kjenne på tilliten som lokalbefolkningen har gitt kommunen.

– Det er nok en del bekymring, men jeg har også inntrykk av at vi blir stolt på. Det er mye tillit her. Folk sender barna sine i barnehager og på skoler. Det er svært gledelig å se, forteller hun til VG.

Hun var forberedt, men samtidig overrasket da nyheten smalt. Hun har heller ingenting imot at Karmøy var først ute med slike tall.

les også Derfor kan corona-vaksinen utvikles raskt

– Det viser at vi er på med testingen og at legene våre gjorde riktig vurdering da de testet.

I sosiale medier har det vært etterlyst hvilket miljø disse 26 personene var en del av. Dette er opplysninger som kommunen har valgt å holde igjen av personverngrunner. Haga Nesse sier de hadde delt informasjonen om det var snakk om offentlig interesse på grunn av smittefaren. Det skal det imidlertid ikke være.

Hun kommer med en oppfordring til alle som nå lurer på hvem de aktuelle smittede personene er.

– Dette er ikke et tidspunkt vi har skal gå å legge skyld og skam på folk. Dette er et smittsomt virus som er spredd verden over. Hvem som helst kan bli smittet, og nå må alle stå samlet for å gjøre vårt i kampen mot videre smitte.

Publisert: 28.04.20 kl. 19:28 Oppdatert: 28.04.20 kl. 19:44

Fra andre aviser