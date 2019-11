KRF-TOPP: – Jeg setter trosfriheten høyt, og respekterer menneskets frie valg til å oppsøke den veiledning de selv ønsker, også når det gjelder egne tanker rundt seksuell orientering, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan. Her er han på vei ut av en heis i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen, VG

KrF-topp: Homoterapi-forbud truer trosfriheten

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan advarer mot å begå overgrep mot konservative gruppers trosfrihet i spørsmålet om såkalt «homoterapi».

NTB

Nå nettopp

– Dersom man skal ha statlig godkjenning for hvilke tema man kan snakke om og be for, vil det være et kraftig inngrep i trossamfunnenes rom. Det opplever jeg som et kraftig overtramp, sier Hans Fredrik Grøvan til den kristne avisen Dagen.

les også Venstre: Garanterer homoterapi-forbud

Grøvan tilhører flertallet i KrFs stortingsgruppe som har satt foten ned for å utrede et forbud mot den omstridte terapien.

– Et forbud mot konverteringsterapi vil føre til svært krevende avgrensninger, og vil kunne true selve trosfriheten i landet vårt, sier han.

les også Homoterapi-enighet i regjeringen – uten KrF

Tirsdag sendte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) et brev til Stortinget om at de ønsker å utrede et forbud på vegne av de tre andre regjeringspartiene. I utredningen skal man også se nærmere på trosfrihet og diskrimineringsvern.

les også Ap vil ha full sal når homoterapi skal opp i Stortinget

Publisert: 21.11.19 kl. 12:00

Mer om