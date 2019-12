BELL: Forsvarets helikoptre er satt inn som ekstratiltak i Nord for å bistå luftambulansene. Her transporteres en pasient fra Vadsø. Foto: Krister Sørbø

Ambulanseflykrisen i nord: – Vi skjønner jo at beredskapen ikke er normal

VADSØ (VG) På helsesenteret i Vadsø har de ansatte blitt vant til å ringe etter forsvarets helikopter for syke pasienter. Medisinsk personell er bekymret.

– Det kommer helikopter. Kirkenes-flyet står i Narvik, så helikopteret er nærmere, sier Goran Draskovitsj.

Han er lege ved Vadsø helsesenter, og står og planlegger en pasienttransport. Det har akkurat kommet inn en pasient som må sendes til sykehuset i Kirkenes. Med bil er det rundt to og en halv time å kjøre, og siden pasienten har vært syk før, vil helsepersonellet heller at hun skal sendes med lufttransport.

Bell-helikoptrene satt inn fra forsvaret som krisetiltak lengst nord, har blitt en del av rutinene her i Vadsø. De kommer når ambulanseflyene ikke kan.

– Frustrerende

På venterommet sitter to av barnebarna til kvinnen som har blitt syk. De har ikke fått endelig beskjed om bestemoren må kjøres i ambulanse, eller om hun kan fly ruten på rundt ti minutter over til Kirkenes sykehus. Men de sier at de er trygge på at legene i kommunen de gjør de rette prioriteringene.

– Jeg går ikke rundt og er redd hver dag og tenker at jeg er i livsfare, men en beredskap er jo nettopp en beredskap, sier den ene kvinnen.

Søsteren hennes fortsetter:

– Og vi skjønner at beredskapen ikke er normal, for vi ser Bell-hellikoptrene lander her nesten daglig. Det er jo ikke normalt. Da er det ganske mange hendelser. Hver gang Bell lander er det et avvik i beredskapen.

I gangen går sykepleiere frem og tilbake med raske skritt - de planlegger reisen, og hvor Bell-helikopteret fra forsvaret eventuelt kan lande.

FØYKE: Forsvrets Bell-helikopter letter fra Vadsø flyplass. Foto: Krister Sørbø

Den første kvinnen forteller at det har vært en stor frustrasjon å lese om bekymrede leger og eksperter i mediene over flere måneder, også før fem ambulansefly ble satt på bakken på grunn av tekniske problemer, mens heseminister Bent Høie har sagt at det ikke har vært noen luftambulansekrise.

– Jeg kan ikke si hvorfor Høie sier det han sier, fordi jeg vet ikke hvem han har snakket med. Men man blir litt oppgitt. Hvis legene og fagpersoner sier en ting og så sier regjeringen noe annet, så lurer man på hva som skjer imellom - hva er den ene ikke forstår? Skal vi gå rundt og være redde? Eller er alt tipp topp tommel opp?

Søsteren er enig - hun sier hun vet at de lokale legene er gode på akutt-tjenester, og at hun stoler på dem i kommunen, men at det blir usikkert når man må over i spesialisthelsetjenesten.

– Vi vet at det har vært avvik

Det er lettere og raskere å komme seg fra Vadsø til sykehus, enn det er å komme seg dit fra kystsamfunnene lenger ute, der veiene oftere er stengte og været kan være vanskeligere. Likevel er det ikke problemfritt.

Før den syke pasienten møtte opp på legevakten, har VG blitt vist rundt av kommuneoverlege Britt Mehmi. Hun sier helsesenteret over tid har merket at det er mer uforutsigbart å få ambulansefly, og at det er tøffere prioriteringer.

– Vi har brukt Bell-helikopteret mye. Det er et ekstratiltak vi er glade for å ha, som vi håper blir forlenget, til vi vet at ambulanseflytjenesten har oppnådd en reell normalsituasjon, sier hun.

Mehmi forteller at luftambulansen, eller Bell-helikotptre, kommer til Vadsø stort sett en gang i døgnet. Hun mener tjenesten har blitt mer uforutsigbar. Dette er hun redd helseministeren ikke har hele bildet av, på grunn av det hun mener er et dårlig fungerende avvikssystem.

– Vi vet at det har vært avvik. Vi har selv meldt inn avvik, og en del av dem har ikke vi fått svar på, sier hun.

– Det har i står grad handlet om hvor raskt man får lufttambulanse til pasientene. Når det er akutt, som det jo gjerne er når vi ber om luftambulanse, så skal man i utgangspunktet forvente transport innen kort tid. Men når man da har samtidighetskonflikter på grunn av begrensede ressurser tar det lenger tid. Det er det viktig å melde avvik om.

AVVIK: Kommuneoverlege Britt Mehmi sier helsesenteret har meldt inn flere avvik. Foto: Krister Sørbø

– Ikke spesielt tillitsvekkende

Mehmi er skeptisk til dagens situasjon, der fire av ti fly står på bakken med samme tekniske problem, og Babcock har hentet inn backup-fly fra Sverige.

– Nå ser vi at de visste om denne motorfeilen fra august, og likevel er det fortsatt ikke i orden. Det ble også sagt 1. august at vi er over i en normalsituasjon. Her er vi i november - dette er ikke spesielt tillitvekkende, sier hun.

– Det kommer mye beroligende info fra Babcock, Luftambulansetjenesten HF og Bent Høie - men igjen og igjen ser vi at denne informasjonen slår feil, og det blir ytterligere problemer.

Hun vil samtidig understreke at på steder som i Vadsø, har men tilgang til mer utstyr og medisiner enn man har på legevakter i mer sentrale strøk.

– Pasientene her er ikke er uten tjeneste, selv om det er problemer med luftambulansen. De sykepleierne vi har her oppe er fantastiske.

MYE MEDISINER: På helsesenteret i Vadsø, har de mer medisiner og utstyr enn man har på legevaktene i mer sentrale strøk. Foto: Krister Sørbø

