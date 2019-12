MED FAMILIEN: Knut Arild Hareide og Abid Raja har tatt med seg sine ektefeller Nadia Ansar og Lisa Marie Hareide, som er sammen med barna Sara Margrete (6) og Tord Olav (4). Foto: Frode Hansen, VG

Raja og Hareide: Sammen for Stålsett

Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) har tatt med seg sine ektefeller for å vise støtte til biskop emeritus Gunnar Stålsett. Konene ber dem endre loven, men for de to profilerte politikerne er det en vrien sak.

Ved julemarkedet i Spikersuppa, rett ved Stortinget, har to politiske familier samlet seg: Knut Arild Hareide kommer sammen med kona Lisa Marie, datteren Sara Margrete (6), sønnen Tord Olav (4) og Kristina (3 md.) og Abid Raja med sin kone Nadia Ansar, og døtrene Maya og Sara (begge 13) og sønnen Adam (12).

Barna til Raja er allerede inne på markedet da VG kommer for å ta et bilde. For det er ikke et helt tilfeldig møte – selv om de to politikernes ektefeller kjenner hverandre fra før, har de ikke kommet for å støtte en politisk sak:

De vil markere motstand mot at tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt jobb til en asylsøker uten lovlig opphold- og arbeidstillatelse.

BER OM LOVENDRING: Nadia Ansar, kona til Abid Raja, sier det er viktig for asylsøkere å kunne ta lønnet arbeid så raskt som mulig, også dersom man er ureturnerbar. Foto: Frode Hansen

– La ureturnerbare jobbe

– Det er ikke så mange saker der jeg fronter mitt politiske syn, men dette berører meg. Stålsett har engasjert seg for en gruppe i samfunnet som er svært sårbare, og så blir han straffeforfulgt, sier Nadia Ansar.

– Jeg mener asylsøkere bør få mulighet til å jobbe fra første stund i Norge, fordi det har så mye å si for læring av språk og psykisk helse, fortsetter Ansar, som er psykolog.

Også Lisa Marie Hareide, for tiden i mammaperm, er engasjert for de såkalte ureturnerbare. Altså asylsøkere med avslag på opphold i Norge, men som av ulike årsaker ikke kan sendes ut av landet.

– Det er en sak som handler om hva slags samfunn vi ønsker oss. Skal personer som er låst i ufrihet nektes arbeid også? Jeg håper politikerne kan få til en lovendring, for noe er galt med regelverket, sier hun og peker i retning av mannen og Raja.

GALT REGELVERK: Lisa Marie Hareide mener politikerne må endre loven slik at ureturnerbare kan jobbe. Foto: Frode Hansen

Skal opp i Stortinget

De to profilerte stortingsmennene har begge tatt til orde at loven bør endres, slik at ureturnerbare kan få jobbe. Men partiene de representerer sitter i en regjering som ikke vil endre loven.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er klokkeklar: Loven bør ikke endres og Stålsett må straffeforfølges som alle andre, er hans resonnement.

Denne uken skal Stortinget stemme over et forslag fra SV om å endre loven slik at ureturnerbare kan få arbeidstillatelser. Men Raja og Hareide kan ikke svare på om de vil stemme ja eller nei.

VANSKELIG SAK: Raja og Hareide vil begge endre loven, men vil ta saken opp i sine partigrupper og jobbe for at regjeringen endrer kurs. Foto: Frode Hansen

– KrF skal diskutere saken i vårt gruppemøte på onsdag. Alle i partiet vet hvor jeg står i saken. Jeg håper regjeringen vil se på loven, og er lydhøre for det engasjementet saken har vist, sier Hareide.

Raja sier også at han skal ta saken opp internt i Venstre. Dersom man ikke kan få flertall på Stortinget for å gi arbeidstillatelser til ureturnerbare, så kan man i hvert fall endre straffeutmålingen for å gi dem arbeid, mener han.

– Kallmyr har rett i at loven må gjelde for alle, også for Stålsett. Da må vi endre loven. Hvis vi ikke klarer å få flertall for at ureturnerbare får arbeidstillatelse, som ville vært det beste, så kan man i det minste endre til kun samfunnsstraff for dem som har gitt dem arbeid av humanistiske årsaker, sier Raja.

– Da vil hedersmannen Stålsett slippe fengsel, fordi en gjeldende lov kan gis tilbakevirkende kraft i de tilfellene som er til gunst for den tiltalte, påpeker Venstre-politikeren, som er utdannet jurist.

Ber regjeringen følge opp

De to reagerer særlig på én av uttalelsene til justisminister Kallmyr, der han i VG advarte mot at å gi uretunerbare arbeidstillatelse kunne føre til at «pedofile fikk jobb i barnehagen eller krigsforbrytere på sykehjem» .

– En grov uttalelse som stempler en hel gruppe. For å si som statsministeren ofte gjør: «jeg ville ikke brukt de ordene», sier Raja.

Hareide og Raja påpeker at erklæringen fra da KrF gikk inn i regjering i fjor har med en formulering om å gi et amnesti til «ureturnerbare» som har vært i Norge i mer enn 16 år.

– Dette bør regjeringen følge opp. Kallmyr sier at «Fru Justitia er blind», men det betyr ikke at statsminister Erna Solberg behøver å være det, sier Hareide.

Publisert: 02.12.19 kl. 12:29

