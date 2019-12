Erfaren polfarer om ekspedisjonen: Ingen andre ville ha greid det

ANALYSERER ISEN: Satellittbildet, tatt 06.46 tirsdag morgen, viser posisjoner for skipet «Lance» og polfarerne. I bildet kan man se de ulike istypene fra solid is, tynn is (i ulike rødtoner) til åpent vann og åpne råker (i svart). Foto: Copernicus Sentinel data (2019)/ESA/Produced and analysed by KSAT