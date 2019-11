Podkast: Omkamp om EU i Giæver og gjengen

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det er 25 år siden sist Norge sa nei til medlemskap i det europeiske fellesmarkedet, men enkelte i Giæver og gjengen nekter plent å akseptere nederlaget. Andre gjengmedlemmer er gamle nok til å huske den første avstemningen om EEC og dyrtid.

Og så har selveste Frode Berg vært på besøk i VG i dag. Hør alt om det i dagens podcast.

Tidligere episoder:

Telenors datterselskap rykker inn annonse på forsiden av Pakistans største engelskspråklige avis for å ta avstand fra SIANs Koranbrenning i Kristiansand. Er det et halvstatlig selskaps rolle å bry seg med sånt spør Giæver og gjengen i dagens podkast. Hvor vi også diskuterer om det norske folks klimaengasjement er en forbigående fase, eller om vi nå virkelig er klar for å gjøre noe.

Erna bør skamme seg, mener VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, når hun diskuterer de manglende norske støttereaksjonene til demonstrantene i Hongkong i dagens podcast.

Tone Sofie Aglen har vært hos oljeeliten og blitt traktert med bærekraftig vegetarmat.

Og gjengen feirer at verdens kuleste oldemor, Tina Turner, runder 80.

Rødts Bjørnar Moxnes vil stille mistillitsforslag mot regjeringen i NAV-skandalen. Omtrent like effektivt som å stille Trump for riksrett. Og er det en "hatefull ytring" å brenne en bok? Nei, men bokbrenning er et av ytringsfrihetens mørkeste virkemidler, mener Giæver og gjengen i mandagens podcast, med Tone Sofie Aglen, Hans Petter Sjøli, Hanne Skartveit og Anders Giæver.

Publisert: 25.11.19 kl. 16:21 Oppdatert: 28.11.19 kl. 16:07

Mer om